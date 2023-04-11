 

NBC – Байден подтвердил намерение переизбираться на второй срок

11.04.2023, 12:40, Новости дня
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Джо Байден признался, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, но пока не готов официально объявить об этом намерении, пишет NBC News. Как пишет издание, в настоящее время советники Белого дома готовятся принять окончательное решение о старте предвыборной кампании президента. Несмотря на низкие рейтинги одобрения, влиятельные лица в Демократической партии дали понять, что полностью поддерживают кандидатуру Байдена, говорится в статье.

Президент Джо Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. «Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом», — заявил он. Как напоминает сайт телеканала, ранее 80-летний Байден последовательно заявлял о своих планах выставить кандидатуру на переизбрание.

Замечания Байдена прозвучали в момент, когда советники Белого дома готовятся принять окончательное решение о запуске кампании по переизбранию президента, сообщили NBC News несколько источников, знакомых с ходом обсуждений. По словам издания, на конечное решение повлияют следующие соображения:  отсутствие других серьёзных претендентов на пост президента от Демократической партии; тот факт, что экс-президенту Дональду Трампу, который баллотируется от Республиканской партии, были предъявлены обвинения и он находится в центре политического внимания; а также грядущее масштабное столкновение с республиканцами в конгрессе по поводу государственных расходов.

Несмотря на низкие рейтинги одобрения, влиятельные лица в Демократической партии дали понять, что полностью поддерживают кандидатуру Байдена на переизбрание ещё до того, как он официально заявил о своём намерении добиваться его, пишет сайт телеканала. При этом, как напоминает NBC, Байден — самый старый президент США в истории. Если он победит на следующих выборах, к концу второго срока ему будет 86 лет.

 


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