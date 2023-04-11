NBC – Байден подтвердил намерение переизбираться на второй срок

Джо Байден признался, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, но пока не готов официально объявить об этом намерении, пишет NBC News. Как пишет издание, в настоящее время советники Белого дома готовятся принять окончательное решение о старте предвыборной кампании президента. Несмотря на низкие рейтинги одобрения, влиятельные лица в Демократической партии дали понять, что полностью поддерживают кандидатуру Байдена, говорится в статье.

Президент Джо Байден в интервью телеканалу NBC заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. «Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом», — заявил он. Как напоминает сайт телеканала, ранее 80-летний Байден последовательно заявлял о своих планах выставить кандидатуру на переизбрание.

Замечания Байдена прозвучали в момент, когда советники Белого дома готовятся принять окончательное решение о запуске кампании по переизбранию президента, сообщили NBC News несколько источников, знакомых с ходом обсуждений. По словам издания, на конечное решение повлияют следующие соображения: отсутствие других серьёзных претендентов на пост президента от Демократической партии; тот факт, что экс-президенту Дональду Трампу, который баллотируется от Республиканской партии, были предъявлены обвинения и он находится в центре политического внимания; а также грядущее масштабное столкновение с республиканцами в конгрессе по поводу государственных расходов.

Несмотря на низкие рейтинги одобрения, влиятельные лица в Демократической партии дали понять, что полностью поддерживают кандидатуру Байдена на переизбрание ещё до того, как он официально заявил о своём намерении добиваться его, пишет сайт телеканала. При этом, как напоминает NBC, Байден — самый старый президент США в истории. Если он победит на следующих выборах, к концу второго срока ему будет 86 лет.