 

Скандалы: Судебная живопись

11.04.2023, 12:38, Разное
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За что художник Никас Сафронов требует с Wildberries 10 миллиардов рублей

Заслуженный художник РФ, профессор Ульяновского государственного университета Никас Сафронов подал в суд на маркетплейс Wildberries. По мнению истца, компания нарушила авторские права, продавая товары с его логотипом и созданные на основе его рисунков. От Wildberries требуют удалить все подобные позиции со своей площадки и компенсировать правообладателю ущерб, который Сафронов оценил в 10 млрд рублей.

Поводом для спора стали набор для вышивания крестиком, картина на дереве, а также пакеты-майки с его логотипом. Как утверждал тг-канал Mash, наборы для вышивки, вызвавшие нарекания, выставлялись под торговой маркой «Чудо-холст». По состоянию на 10 апреля обнаружить их в продаже уже не удается.

Но пакеты все еще есть и стоят довольно дорого — за стандартный полиэтиленовый пакет просят почти 1 тысячу рублей. Покупателям обещают доставить этот товар со склада в Екатеринбурге. Продажи их осуществляет некий бренд Kogarashi, предлагающий широкий ассортимент товаров для дома, украшений и сувениров. Ранее тг-канал Mash обнаруживал аналогичные пакеты у другого продавца.

Эксперты, опрошенные изданием BFM.Ru, расценивают ситуацию двояко: иск в целом обоснован, но с его суммой согласиться сложно. По мнению директора по разработкам и исследованиям коммуникационного агентства КРОС Константина Касьянова, его вряд ли удовлетворят в полном объеме, но сумма компенсации будет начислена большая. Управляющий партнер агентства PRТ Глеб Сахрай считает, что в заявлении присутствует элемент пиара и вообще, «сложно разбираться в хитросплетениях душевной и ментальной организации такого человека, как Никас Сафронов».

К предпринимателям, выставившим на маркетплейсе товары с его маркой, у художника претензий нет. Только к Wildberries. Заявление от художника поступило в Арбитражный суд Москвы 7 апреля и пока к производству не принято.

Саратовцы не так давно могли близко познакомиться не только с творчеством Никаса Сафронова, но и с ним самим. В мае 2021 года художник приезжал в Саратов на открытие свой интерактивной выставки в Музее Радищева и побеседовал со зрителями. Эта встреча под девизом «Меняя реальность» стала одним из первых открытых мероприятий после карантинных ограничений.

У ответчика, ООО «Вайлдберриз», в Саратове свои деловые интересы — компания собиралась строить здесь новый логистический центр. Вложить в него она планировала чуть меньше, чем сейчас хочет отсудить у нее Никас Сафронов, 8 млрд рублей. Но пока в Саратове только продаются пункты выдачи маркетплейса. Регион попал в общий тренд по их реализации после того, как у Wildberries случился конфликт с франчази из-за штрафов за возврат товара.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”


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