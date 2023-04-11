ЦРУ: текст доклада Хрущёва «О культе личности и его последствиях» был написал Алленом Даллесом

На официальном сайте Центрального разведывательного управления США опубликовано рассекреченное в марте 2023 года дело об операции по дискредитации Иосифа Сталина.

Оказалось, что план разоблачения культа личности советского лидера был разработан американской разведкой в 1953 году, а текст выступления Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС подготовил лично директор ЦРУ Аллен Даллес.

– Руководство США шантажировало лидеров СССР и лично Хрущёва – у американцев был компромат на генсека. Они обещали опубликовать в прессе порочащие его материалы, если он откажется оклеветать Сталина, – рассказал журналистам один из исследователей темы.

Согласно опубликованным документам, текст доклада «О культе личности и его последствиях» был передан Хрущёву послом США в СССР за неделю за начала XX съезда. Американская разведка пообещала советскому лидеру, что это будет его последнее задание в качестве резидента ЦРУ.

– Как и было обговорено, после выступления Н. Хрущёва на партийном съезде и публикации доклада, мы передали ему все компрометирующие материалы, – писал в июле 1956 года Даллес президенту США Эйзенхауэру.

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