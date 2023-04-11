 

ЦРУ: текст доклада Хрущёва «О культе личности и его последствиях» был написал Алленом Даллесом

11.04.2023, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На официальном сайте Центрального разведывательного управления США опубликовано рассекреченное в марте 2023 года дело об операции по дискредитации Иосифа Сталина.

Оказалось, что план разоблачения культа личности советского лидера был разработан американской разведкой в 1953 году, а текст выступления Никиты Хрущёва на XX съезде КПСС подготовил лично директор ЦРУ Аллен Даллес.

– Руководство США шантажировало лидеров СССР и лично Хрущёва – у американцев был компромат на генсека. Они обещали опубликовать в прессе порочащие его материалы, если он откажется оклеветать Сталина, – рассказал журналистам один из исследователей темы.

Согласно опубликованным документам, текст доклада «О культе личности и его последствиях» был передан Хрущёву послом США в СССР за неделю за начала XX съезда. Американская разведка пообещала советскому лидеру, что это будет его последнее задание в качестве резидента ЦРУ.

– Как и было обговорено, после выступления Н. Хрущёва на партийном съезде и публикации доклада, мы передали ему все компрометирующие материалы, – писал в июле 1956 года Даллес президенту США Эйзенхауэру.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.22 / Мнение: Детерминанта

20.12.20 / Обязанность россиянок рожать до 27 лет, смелый депутат Госдумы против Европы, новое дело против Навального и назначение Исинбаевой в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

03.04.23 / Узкие шарфики из нулевых снова в моде: как стилизовать аксессуар

29.03.23 / Скандалы: Подполковник ФСБ осужден на три года за взятку стройматериалами

08.08.20 / Мнение: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

23.10.22 / Идеальные варианты для маникюра на осень. От тыквы до листопада

27.12.22 / Роман с Богомоловым, рукоприкладство, затворничество: что стало со звездой “Счастливы вместе”

12.01.23 / Избегать солнца, бассейнов и чаще стричься: 9 способов восстановить волосы, поврежденные обесцвечиванием

30.01.22 / Совет диетолога: почему нельзя отказываться от мяса

19.07.21 / Video: Inside Russia’s $5 Billion Typhoon Submarine

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика