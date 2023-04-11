«Кремль начал нести потери только сейчас»

Российскую экономику под санкциями и банковский кризис в США сравнивает Владислав Иноземцев.

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

В США лопаются банки, в Европе дорожает еда, а Россия, как всегда, — «тихая гавань» и сплошное «экономическое чудо». Такую картину показывает государственное телевидение. Что происходит на самом деле, где зреет кризис, а где растет экономика, объясняет российский экономист и социолог Владислав Иноземцев.

— В США лопаются банки, российская официальная пресса сообщает об экономическом кризисе, как в 2008-м. Что на самом деле происходит с американской экономикой?

— За последний год Федеральная резервная система начала очень решительно и, на мой непросвещенный взгляд, довольно безответственно поднимать учетную ставку. Она выросла ровно за год — с середины марта 2022-го до середины марта 2023-го — на 500 базисных пунктов: с 0–0,25% до 4,75–5%. А это подтянуло все остальные проблемы.

— Это много?

— Это не просто много, это самое большое повышение со времен нефтяного кризиса конца 1970-х годов, то есть за последние 40 с лишним лет. Сильнее в американской истории ставка росла только с марта 1979-го по март 1980 года, тогда она поднялась с 10,25 до 20%, но всего на три месяца. И тут нужно понимать разницу. Повышение ставки с 10 до 20% — это рост «всего» в два раза, тогда как с 0,25 до 5% — это, простите, в 20 раз. Экономика привыкает к некоей стоимости кредита, и ее рост вдвое на полгода — это одно, а в три-четыре раза на неопределенный срок — совсем иное. Хотя реальная цена ссуд для заемщиков повысилась не столь радикально: по автокредитам с 2021 года — почти втрое, по ипотеке — в 2,3–2,6 раза. Нынешний шок для экономики США не следует недооценивать.

— Шок психологический или именно экономический?

— Именно экономический. Например, есть государственные ценные бумаги, в которых держат свои свободные средства многие коммерческие банки. Если бумага выпускается с купоном в 2% годовых в условиях приблизительно таких же ставок на денежном рынке, она будет котироваться близко к номиналу. Вы покупаете эту бумагу — и каждый год вам капает 2% дохода. Если ставка стремится к нулю, эта доходность кажется суперской, и за облигацию можно заплатить и 120, и 150% от номинала. Но верно и обратное: если ставка доходит до 4 или 5%, то приносящая 2% доходности бумага может обвалиться на 20 и даже 30% от номинала.

Собственно, это с случилось с тем же Silicon Valley Bank: его портфель государственных бумаг приносил доходность в среднем в 1,79% годовых, при том что в начале марта средняя доходность на рынке достигала почти 4%. Естественно, стоили эти бумаги как минимум на треть дешевле, чем в момент покупки. Это и сделало ликвидность банков недостаточной.

— Поэтому банк и лопнул?

— Да, но не только. Ситуация развивалась стремительно: сейчас клиентам не нужно бросать дела и ехать в банк, чтобы забрать свои деньги, вы можете просто оформить заявку на перевод со своего компьютера. А чтобы продать бумаги или получить кредит в другом банке под залог ликвидных активов, нужно несколько дней. Поэтому фактор времени тоже имел место.

SVB и другие пострадавшие банки не то чтобы прогорели — они просто попали в сиюминутно безвыходную ситуацию.

— Но ставка же не сама стала расти. Зачем ФРС начала ее поднимать?

— Из-за огромного количества денег, розданных во время ковида, только в США это было около пяти триллионов долларов. Начали расти цены, и в ФРС решили, что, как и в 1979 году, если повысить ставку, цены будут расти не так быстро,

то есть люди начнут думать, надо ли им так много тратить, начнут экономить, не будут покупать по любой цене, понесут деньги в банки вместо магазинов — и инфляция начнет снижаться.

— Это логично. В РФ отсутствие еще большей инфляции объясняют как раз тем, что у людей нет денег, они экономят, потребление падает.

— Теоретически это так и есть. Но в США, на мой взгляд, инфляция стала бы снижаться просто потому, что люди в значительной мере уже потратили «ковидные» деньги. Этот денежный навес был явно временным, и мне кажется, что правильнее было бы просто подождать, само бы рассосалось. Но в ФРС решили иначе и стали повышать ставку. В результате, и это не шутка, текущая рыночная стоимость американских государственных ценных бумаг за прошлый год упала примерно на 40%.

— То есть почти вдвое?

— Именно. Такого не происходило никогда со времен образования Соединенных Штатов. А рынок это очень большой, госдолг США — порядка 30 триллионов долларов, а долг, оформленный именно в этих бумагах и находящийся в собственности частных инвесторов внутри страны, — чуть менее 25 триллионов, или 115% ВВП. То есть масштаб удара был умопомрачительным.

Проблемы затронули в первую очередь муниципальные и региональные банки. Потому что большие банки типа JP Morgan, Bank of America и прочих мастодонтов вели очень диверсифицированную политику, могли инвестировать миллиарды в крупные компании, финансировать сделки по слиянию и поглощению, они имели огромные инвестиционные подразделения, которые вкладывались в фондовый рынок, и так далее.

А региональные банки более консервативны, они сидели в основном в treasuries. Именно они как раз и подешевели. Поэтому самый серьезный удар пришелся по средним и небольшим банкам.

Даже несчастный SVB не был так уж совсем ориентирован на всякие стартапы, как о том писали. Он их, конечно, финансировал, он на этом раздувался, получая большие прибыли, но все равно его активы в немалой мере были обеспечены государственными бумагами.

— Это что, был такой огромный пузырь, что действительно привел к банкротствам, как в 2008-м?

— В классическом смысле банкротом не был ни один из рухнувших банков. То есть они не проводили рискованную кредитную политику, как в 2008-м. Тогда ипотечный кризис возник из-за того, что банкиры давали деньги под залог недвижимости людям, не имевшим реального дохода, с первоначальным взносом в 5–7%. Понятно, удешевление объекта недвижимости на 10% уже приносило банку убыток. С тех пор, то есть за 15 лет, долги американских домохозяйств по большей части сохранились. То есть рассказы о том, что «вся Америка живет в долг», неправда.

Самое большое изменение после 2008 года состоит в том, что долги частных лиц практически сохранились на уровне 15-летней давности, потому что тогда это был такой шок, с тех пор так много займов было выплачено и так много списано, что народ теперь берет новые долги довольно осторожно. Отношение платежей по долговым обязательствам к совокупному доходу домохозяйств упало с тех пор более чем на четверть.

То есть в этом отношении рассказы о том, что американцы так и норовят надуть новый пузырь, неправильны. Пузыря никакого нет. Как раз тот факт, что так много инвестиций делалось в государственные бумаги, подчеркивает, что позиции американцев достаточно консервативны.

То есть получилось так, что банки вложились в госбумаги, а те подешевели. Плюс к этому, естественно, аналитики и аудиторы вышли с сообщениями о том, что у банков плохая финансовая база. Это вызвало определенную панику, и народ побежал снимать деньги. И значительная часть банков среднего звена оказалась под ударом. Кто-то в итоге выжил, кто-то — нет.

Самым важным шагом в этой ситуации стало заявление ФРС и Минфина США о том, что они распространят страхование в пострадавших банках на все вклады любого размера и будут поступать так же, если процесс пойдет дальше. Это народ успокоило.

— То есть остановилась банковская паника — bank run на их сленге?

— Причем остановилась она довольно быстро.

— Если лопнуло всего три банка, в чем тогда кризис?

— А я и не вижу сейчас в Америке особого кризиса. То есть остается фундаментальная проблема — эта повышенная ставка ФРС. Она экономику очень сильно тормозит. Причем народ в США от таких высоких ставок уже отвык.

Например, пару лет назад я купил в салоне машину. Мне сказали, что лучше взять кредит хотя бы на половину ее стоимости, потому что это влияет на мою кредитную историю. И в конце 2021 года мне выписали этот кредит под 1,7% на три года. А инфляция в прошлом году была около 9%. Это была очень хорошая сделка, но она была типичной в то время.

Ипотека в минимуме была 2,8%. Экстраполируя это на 15 лет, народ брал ее легко и непринужденно. Сейчас ипотека — 7%. И это уже большая разница для людей, которые хотят купить квартиру или дом. Соответственно, объемы продаж недвижимости стали падать. А для американцев жилье — это 70% актива на все случаи жизни. Недвижимость перестала расти в цене и в ближайшие год-два не вырастет.

Люди не хотят брать ипотеку для покупки жилья, ждут дальнейшего снижения цен. Снижаются объемы строительства.

— И все это, получается, стало последствием раздачи денег во время ковида?

— Не совсем.

— Неправильной реакции на последствия раздачи денег?

— Раздача денег сама по себе ничего страшного не сделала. Да, она вызвала инфляцию, но на это у меня всегда есть очень простой ответ. В РФ в начале правления Путина был невообразимый экономический рост. Все соглашаются с тем, что с 2001 года по 2008-й в российской экономике был бум. И тут я спрошу: вы помните, какая была в те годы инфляция?

— Двузначная.

— Правильно. Инфляция в 2000—207 годах достигала в среднем 10,8%. А экономический рост был 6–7% в год. Так вам нужна нулевая инфляция или экономический рост? Поэтому мне кажется, что на месте ФРС разумнее было бы успокоиться, повысить ставку условно до 2% и пойти спать. Потому что остальное выровнялось бы само собой. Но ей нужно было привести инфляцию с 9% к 2–3% как можно быстрее.

— А зачем? Вы не раз объясняли, что сама по себе инфляция — не такое ужасное зло, что в сегодняшней экономике ее размер — не решающий фактор.

— Не решающий. Но в головах многих макроэкономистов это фетиш.

— То есть здесь больше было психологии: инфляция, какой ужас, давайте добьемся более «красивых» ее значений?

— Думаю, да.

— И что дальше? Как это будет развиваться?

— Этого вам сейчас никто не скажет. Поначалу, до кризиса, ФРС заявляла, что в этом году повысит ставку еще два или три раза: на полпроцента и потом еще дважды на 0,25, — чтобы получить к концу года примерно 5,75%. Этого явно уже не случится.

Первое повышение две недели назад уже составило не полпроцента, а 0,25. И вероятно, в мае еще раз повысят на 0,25. То есть максимум ставка может дойти до диапазона 5–5,25%.

— Получается, они поняли, что совершили ошибку? Зачем тогда вообще продолжают повышать?

— Для ФРС эта ошибка не очевидна. То есть они пошли на уступки, повышая ставку медленнее, но признавать ошибку вовсе не собираются.

— Может ли быть так, что ФРС права? Они ведь могут видеть какое-то второе дно в этом, какие-то неочевидные причины?

— Может быть и так. Есть масса точек зрения, ни одна из них пока и не опровергнута как ошибочная, и не признана верной.

— Так есть кризис в экономике США или нет? Она собирается вот-вот рухнуть и обрадовать российскую пропаганду?

— При всем том, что я сказал, экономика США все равно продолжает расти. Все постоянно говорят, что вот-вот начнется рецессия, но все показатели рынка труда зашкаливают. Безработица на исторических минимумах с 1969 года. Рабочие места создаются просто со страшной скоростью.

Резкого ограничения платежеспособного спроса никто особенно не наблюдает. То есть в общем и целом американская экономика в нормальном состоянии.

— В США и Европе много писали, как после ковида работодатели начали сокращать персонал, потому что поняли, что им столько менеджеров в офисах не нужно. Как же тогда в США показатели рынка труда зашкаливают? В каких отраслях растет число рабочих мест?

— С менеджерами в офисах ситуация действительно такая. Но американская занятость ведь порождается в значительной мере сервисными специальностями: ретейл, рестораны и гостиницы, аэропорты и прочее. А здесь все быстро восстанавливается. Если смотреть на объявления, кто больше всего сейчас нужен, то заметна просто бешеная нехватка, например, полицейских и охранников в аэропортах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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