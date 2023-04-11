Мнение: Дешёвый способ не замёрзнуть в Европе зимой

Илья Монин предлагает европейцам ставить в неотапливаемых квартирах не палатки, а пеналы из пенопласта, размером с королевский гроб — метр на метр на два метра. Пенопласт отлично сберегает тепло, так что для поддержания комфортной температуры одного лежащего внутри европейца будет вполне достаточно.

Человек в среднем выделяет 100Вт тепла, как мощная лампочка из старых додиодных времён. Если вы имели дело с такими лампочками, вы знаете, что греются они сильно, ими даже аквариумы и инкубаторы отапливают. На обогрев двух кубов сотни ватт должно с запасом хватить. А особенно холодные ночи можно будет подстраховаться: пить горячий чай из термоса, положить на живот грелку, спать в штанах с начёсом и в свитере.

Чтобы не задохнуться внутри — а теоретически это вполне возможно, особенно на модных в Европе диетах — пеналу потребуется принудительная вентиляция, то есть гнездо в стенке и маломощный вентилятор в нём. Питать вентилятор можно или от розетки, благо несколько ватт мощности стоят копейки даже по еврорасценкам, или, лучше, от привычных европейцам велопедалей. Покрутил педали, взвёл пружину, три дня работы вентилятора у тебя есть.

Так как пенопласт хрупок, а европеец будет постоянно ворочаться и задевать о стенки, стенки надо делать из чего-то тонкого, но прочного. Например, такой бутерброд: снаружи плотная ткань с хипстерскими надписями, дальше фанера 3 мм, а внутри 10 сантиметров пенопласта. Дошить петли для подъёма одной из стенок, добавить крепление к полу на липучках, чтобы холод не сочился, и вуаля — можно продавать. Надо только пришить внутри кармашек для айфона и сделать линейку с разными размерами пеналов: для детей, для бодипозитивных, для шведов (трёхместный).

Полагаю, будут покупать и без понуканий сверху, ибо экологично, а это европейцы любят, и позволяет серьёзно сэкономить на отоплении, а это европейцы любят ещё сильнее. Но всё же евровластям стоит заранее договориться с мебельщиками или производителями палаток, чтобы ближе к холодам массовое производство не пришлось развёртывать в сильной спешке.