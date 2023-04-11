В Нахабино внедорожник с потерявшим сознание водителем устроил массовое ДТП

В подмосковном Нахабино внедорожник Land Rover столкнулся с несколькими автомобилями. Об этом рассказал паблик “Подслушано В Нахабино”, в социальной сети “Вконтакте”.

В сообщении говорится, что у водителя Range Rover случился сердечный приступ, после чего он попал в аварию с большим количеством автомобилей. Водитель внедорожника погиб. По записям на видео видно, что в эту аварию попали как минимум пять автомобилей.