 

В Нахабино внедорожник с потерявшим сознание водителем устроил массовое ДТП

11.04.2023, 11:53, Разное
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В подмосковном Нахабино внедорожник Land Rover столкнулся с несколькими автомобилями. Об этом рассказал паблик “Подслушано В Нахабино”, в социальной сети “Вконтакте”.

В сообщении говорится, что у водителя Range Rover случился сердечный приступ, после чего он попал в аварию с большим количеством автомобилей. Водитель внедорожника погиб. По записям на видео видно, что в эту аварию попали как минимум пять автомобилей.


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