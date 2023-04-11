Мнение: О войне до последнего украинца… Так это не «кремлёвская пропаганда»?

Если честно, я и сам немножко, … как бы это помягче сказать, … шокирован услышанным/прочитанным. Как тот самый персонаж из анекдота, который внезапно узнал, что всё то, о чём ему говорили и что он искренне считал «пропагандой» — всё правда. Суровая и жестокая.

Только сейчас это не анекдот, к сожалению.

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинцы готовы сражаться с Россией «до последнего человека». Буквально. «Мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас», — подчеркнул он.

При этом уровень потерь ВСУ Вадим Пристайко назвал «ужасным». Также, по его словам, в Украине мобилизовали миллион человек. «Кто бы ни сказал, что в [новых] штурмовых бригадах 40 000 человек, я хотел бы отметить, что мы мобилизовали миллион человек», — сообщил посол. Но не сказал, куда подевался предыдущий миллион, который был мобилизован год назад.

Допустим, это «фигура речи» у него такая. Но вот что реально важно. Украинский человек из «элиты», сидящий на непыльной и хорошо оплачиваемой должности в Лондоне, призывает миллионы сограждан умереть за то, чтобы ему и дальше сидеть в этом же Лондоне на этой же должности — вместо того, чтобы самому отправиться защищать Бахмут.

Нормально, да?

И все согласны?

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