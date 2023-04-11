Собянин: Для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро в Москве построят три электродепо

На улице генерала Дорохова на месте бывшей промзоны появится электродепо “Аминьевское”. Возведен метромост с тремя ветками, которые соединят депо с Большой кольцевой линией, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории депо будет большой ремонтный корпус, блок помещений для рабочих со столовой, медкабинетом и спортзалом – всего более 60 объектов. Там создадут около тысячи рабочих мест.

В районе Братеево построят электродепо “Южное” для обслуживания составов Замоскворецкой линии. После этого начнется обновление поездов на зеленой ветке.

В электродепо “Столбово” завершаются подготовительные работы. Для составов Сокольнической и Троицкой линий строят три соединительные ветки.

Проектируется электродепо “Бирюлевское” для обслуживания одноименной линии метро. Продолжается реконструкция депо “Владыкино” и “Выхино”.

“Новые депо позволят модернизировать парк метро, повысить качество обслуживания составов и, соответственно, комфорт пассажиров”, – подчеркнул Собянин.

В 2023 году в метро поступит около 300 новых вагонов “Москва-2020”. На Большой кольцевой линии будут курсировать еще 32 инновационных состава. Интервалы между поездами сократятся, поездки станут комфортнее, сообщил ранее Собянин.