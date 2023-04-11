 

Собянин: Для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро в Москве построят три электродепо

11.04.2023, 11:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На улице генерала Дорохова на месте бывшей промзоны появится электродепо “Аминьевское”. Возведен метромост с тремя ветками, которые соединят депо с Большой кольцевой линией, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории депо будет большой ремонтный корпус, блок помещений для рабочих со столовой, медкабинетом и спортзалом – всего более 60 объектов. Там создадут около тысячи рабочих мест.

В районе Братеево построят электродепо “Южное” для обслуживания составов Замоскворецкой линии. После этого начнется обновление поездов на зеленой ветке.

В электродепо “Столбово” завершаются подготовительные работы. Для составов Сокольнической и Троицкой линий строят три соединительные ветки.

Проектируется электродепо “Бирюлевское” для обслуживания одноименной линии метро. Продолжается реконструкция депо “Владыкино” и “Выхино”.

“Новые депо позволят модернизировать парк метро, повысить качество обслуживания составов и, соответственно, комфорт пассажиров”, – подчеркнул Собянин.

В 2023 году в метро поступит около 300 новых вагонов “Москва-2020”. На Большой кольцевой линии будут курсировать еще 32 инновационных состава. Интервалы между поездами сократятся, поездки станут комфортнее, сообщил ранее Собянин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.21 / Компания Ford изменила экстерьер нового спорткара Mustang Mach 1

30.01.21 / Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

08.07.21 / Эстония пообещала «симметричный ответ» на высылку консула из России

14.08.20 / Украина назвала Белоруссию «легкой добычей» для России

15.08.20 / В обмен на вагнеровцев Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко

08.09.20 / Вакцину от коронавируса решили разделить на детскую и взрослую

28.09.21 / В Общественной палате указали на политическую цензуру со стороны YouTube

26.04.21 / В Украине за сутки умерло наименьшее с марта число больных COVID-19

08.08.21 / В Греции за 10 дней сгорело более 56 тыс. гектаров леса

23.02.21 / “Боже, какие глаза у тебя голубые”. Каминская показала тренировку с Дикусаром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика