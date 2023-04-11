Kia сместил Hyundai с первой позиции в рейтинге самых угоняемых машин

Три месяца назад Hyundai обогнал Kia в статистике самых угоняемых автомобилей. Об этом говорится в исследовании страховой компании “ВСК”, основанном на внутренней статистике происшествий.

В 43% всех случаев угонялись именно автомобили Kia, причем самой востребованной моделью стала флагманская K5. Таким образом, корейская Hyundai, которая была лидером на протяжении последних 2-х лет, сместилась на вторую строчку.

В последнее время 14% всех краж приходится на автомобили Hyundai, причем кроссоверы Santa Fe стали самыми “привлекательными” для угонщиков. В 14% случаев воровались машины марки Mitsubishi.

По данным “ВСК”, общее количество угонов за первые три месяца 2023 года стало на 20% ниже, чем в первом квартале 2022 года.