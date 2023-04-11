Нефролог Есаян: бессимптомная болезнь почек является «тихим убийцей»

Врач-нефролог Ашот Есаян, заявил, что хроническая болезнь почек (ХБП) может серьезно повлиять на общее состояние здоровья. Однако часто она может оставаться незамеченной, и люди, страдающие ею, не подозревают о том, что они могут быть в группе риска.

Исследования показали, что порядка 13% россиян страдают ХБП, однако большинство даже не подозревают об этом. Врач отметил, что болезнь почек, если ее не диагностировать, может привести к необратимым последствиям, поэтому крайне важно проводить регулярные профилактические осмотры для раннего выявления заболеваний. По его словам, такие осмотры очень важны для пожилых людей.

Доктор Есаян отметил, что заболевание почек может развиться при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и других болезней. Орган также чувствителен к высокому содержанию соли, белка, курению и бесконтрольному употреблению медицинских препаратов.