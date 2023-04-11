 

Молодой инноватор из Екатеринбурга создаст «убийцу PlayStation» за 18 млрд рублей

11.04.2023, 10:33, Разное
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В России создадут собственную игровую консоль, которая будет превосходить все западные аналоги.

Разработкой будет заниматься молодой специалист из Екатеринбурга Анатолий Чубин и его компания, состоящая преимущественно из сотрудников фонда «Сколково».

Недавно на инновационной выставке «Народная электроника» на ВДНХ прототип консоли продемонстрировали президенту Владимиру Путину. Он высоко оценил разработку.

– Это как «Ну, погоди!», получается, только игра не одна, а много? – проявил он свою осведомлённость. – Это очень правильно, что мы будем выпускать такие вещи, потому что западная индустрия развлечений – это ведь оружие. Уже в прямом смысле оружие пропаганды. Там уже в открытую геи, темнокожие, вот это всё, чтобы на подсознании откладывалось.

Некоторые эксперты полагают, что прототип консоли – это игровой ноутбук одной из китайских марок, с которого сняли дисплей, клавиатуру и тачпад. Компьютер поместили в новый корпус, подключили к нему монитор и Bluetooth-геймпад. Тем не менее, на проект планируется выделить 18 млрд рублей. Производство будет освоено к 2026 году на Ленинградском электроламповом заводе (ЛЭЗ).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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