 

“В бреду”: расфуфыренную беглянку Литвинову в Париже приняли за городскую сумасшедшую

11.04.2023, 10:14, Новости дня
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Рената Литвинова, пока жила в Москве, культивировала образ богини. Заламывания рук, придыхания, далекий от нормального русский язык – все это казалось милым и очаровательным. Но потом люди поняли, что актриса, которая на самом деле актерского образования не имеет, просто всем пудрила мозги и ничего выдающегося в ней нет. Да и вкус у дивы сомнительный. Иногда, впрочем, в моменты просветления, она это понимает.

“В каком бреду я оказалась в таком положении – на дереве в перьях”, – так сама Рената подписала кадр, на котором запечатлена. Расфуфыренная в пух и прах, она выглядит, как минимум, нелепо. И многие принимают ее за городскую сумасшедшую. Это в Москве она умело пускала всем пыль в глаза. А в мировой столице моды про таких говорят: “Без слез не взглянешь”.

Люди просто потешаются над Литвиновой. “Просто ужас! К стилю это никакого отношения не имеет, даже если там будут написаны самые дорогие и именитые бренды”, – пишут пересмешники под фотографией.

Напомним, Президент России Владимир Путин 24 февраля 2020 года объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда же у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. 55-летняя актриса театра и кино Рената Литвинова со свой ближайшей подругой Земфирой обосновалась в Париже, где живет ее единственная дочь Ульяна Добровская.


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