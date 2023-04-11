Индия укрепляет своё международное положение с помощью многовекторной политики

За несколько лет Индии удалось войти в пятёрку крупнейших экономик мира, а теперь благодаря всесторонней дипломатии она добивается признания на международной арене, рассказывает France 2. Укрепляя своё положение благодаря демографическому, экономическому, а также культурному господству, страна намерена противостоять своему главному сопернику — Китаю.

В этом году Индия притягивает взгляды со всего мира. Эта страна, ставшая теперь самой густонаселённой в мире, демонстрирует также хорошее состояние экономики: в 2023 году здесь прогнозируют рост в 6 процентов на фоне тяжёлой глобальной обстановки. Благодаря демографическому, экономическому, а также культурному господству Индия видит себя великой державой на международной арене и укрепляет своё положение в борьбе со своим основным соперником — Китаем. Этот выпуск рубрики «Вопросы власти» посвящён Индии: становится ли она новой мировой державой?

Стремясь добиться признания на международном уровне, в сентябре прошлого года Индия с гордостью выпустила официальное сообщение:

ВЕДУЩИЙ ИНДИЙСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА: Это великий день для экономики Индии! Индия стала пятой крупнейшей экономикой мира!

Долгое время Индию воспринимали как государство третьего мира, однако теперь она вошла в пятёрку крупнейших экономик мира. Стране удалось добиться этого всего за несколько лет.

ЖАН-ЖОЗЕФ БУАЙО, специалист по Индии и советник в Институте международных и стратегических отношений (IRIS), автор книги «Экономика Индии» (издательство La Découverte, 2016 год): Сейчас экономика Индии обладает привлекательностью в связи с восстановлением мощи страны, то есть теперь её снова уважают спустя три–четыре века иностранного господства.

На международной арене Индия также укрепляет положение благодаря стратегии многовекторности. Сблизившись с Россией, Нью-Дели так и не осудил официально украинский конфликт. Индия также поддерживает связи с Западом и странами юга, которые она хочет возглавить. Такая всесторонняя дипломатия нужна для закрепления своего геополитического влияния.

ИЗАБЕЛЬ СЕН-МЕЗАР, научный сотрудник университета Париж VIII, автор книги «Геополитика Индо-Тихоокеанского региона» (издательство PUF, 2022 год): Для Индии многовекторность состоит в том, чтобы с любым предполагаемым партнёром найти максимально возможную выгоду в интересах Индии.

А среди её главных интересов — замедлить усиление Китая: протяжённость границ между ним и Индией составляет 3500 километров, а в некоторых местах остаются спорные территории. В Гималаях часто возникают конфликты между двумя армиями. Ещё одна точка столкновения интересов — Индо-Тихоокеанский регион, где Китай хочет установить своё господство над другими государствами. Для противостояния такой угрозе Индия — ядерная держава — увеличила военные расходы. Страна приобрела второй авианосец, держа под прицелом своего китайского соперника.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2023 года.