Доктор Якушев рассказал о количестве яиц, которые можно употреблять на Пасху

Андрей Якушев, гастроэнтеролог, посоветовал избегать вареных яиц при определенных состояниях здоровья. Он отметил, что Пасха – это время, когда люди едят больше яиц, чем обычно. В своем интервью специалист заявил, что чрезмерное употребление этого продукта может привести ко многим проблемам со здоровьем.

Это особенно актуально, если у пациента имеются хронические расстройства пищеварительной системы. Андрей Якушев заявил, что яйца в больших количествах могут привести к диспепсическим явлениям в желудке, тяжести от избытка белков или жиров, а также к серьезным проблемам со здоровьем у людей, страдающих патологиями желудочно-кишечного тракта, такими как панкреатит, холецистит и другие расстройства ЖКТ. По словам врача, максимальное количество яиц на Пасху – четыре. Это условие должно соблюдаться, если у человека крепкие кости и здоровое сердце.

Употребление яиц нельзя допускать при нарушении липидного обмена или повышенном уровне холестерина. По словам гастроэнтеролога, яйца могут быть хорошим источником холестерина. Якушев также отметил способность яиц стимулировать активность желчного пузыря. Эксперт посоветовал избегать употребления яиц, если у пациента наблюдается дисфункция желчевыводящих путей или колики. Это может привести к болям и спазмам в желчном пузыре.