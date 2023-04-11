Роскомнадзор угрожает рисками при использовании VPN-сервисов. Но это не правда

Роскомнадзор предупредил о рисках использования VPN-сервисов.

Государственное ведомство сделало заявление после выпуска общественной организацией РОЦИТ («Региональный общественный центр интернет-технологий») нескольких роликов в формате социальной рекламы про граждан, которые якобы пострадали от утечек персональных данных, доверясь VPN-сервисам.

– Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности. Сервисы VPN могут создать у пользователей ошибочное представление о собственной анонимности в интернете. Однако иностранные владельцы таких сервисов имеют доступ ко всей информации, которую российские пользователи через них передают, — утверждают в РКН.

Но это не правда. Весь трафик шифруется и у операторов VPN просто нет технической возможности его записывать и расшифровывать. Кроме того, в трафик попадает только та информация, которую вы сами передаете – то есть, если вы не отправляете свои персональные данные на какой-то сайт, то ее невозможно и перехватить.

Следует ответить, что ВПН-сервис может видеть только ваш первоначальный IP-адрес (набор цифр или знаков) и на какие сайты с этого адреса заходили. Но кому принадлежит это IP знает только ваш провайдер интернета. Таким образом, если условный Иван Иванович Иванов с помощью VPN зашел на некий порно-сайт фактически не знает никто. Так как, администратор ВПН-сервиса может увидеть на какой сайт заходил неизвестный пользователь IP, а ваш провайдер видит только, что вы включили такой-то VPN, но куда с него перешли он уже не видит.

Добровольно переданные личные данные, финансовая информация и пароли от учётных записей могут стать предметом изучения для последующего использования в мошеннических целях, шантажа и других противоправных действий, направленных против самих пользователей или их окружения, тем не менее угрожают в РКН. Пользователи VPN-сервисов должны принимать во внимание риски компрометации личной информации.

Напомним, ранее РОЦИТ выпустил восемь роликов об опасностях VPN. На коротких видео предупреждается, что из-за использования VPN персональные данные и финансовую информацию пользователя якобы может узнать кто угодно: от курьера и продавца в магазине до случайного человека на автобусной остановке.

– VPN-сервисы аккумулируют огромное количество персональных данных, включая информацию банковских карт и личных документов пользователя. Впоследствии это всё может быть передано злоумышленникам и аферистам, в том числе и в мошеннические колл-центры, а VPN-провайдер понесёт гораздо меньше рисков, чем, например, большая публичная компания при схожей ситуации, — утверждают в РОЦИТ.

Про массовые сливы персональных данных от российских организаций они почему-то не упоминают.

VPN – простыми словами

Аббревиатура раскрывается как Virtual Private Network. Буквально – виртуальная частная сеть. То есть, беспроводная сеть, действующая поверх существующей общей, имеющая ограниченный доступ (приватная).

Технология VPN, маскируя ваш IP-адрес и геолокацию, позволяет заходить на сайты, работа которых находится под запретом в месте вашего пребывания, одновременно защищая передаваемые вами данные – пароли, историю действий в интернете, финансовые сведения, персональные данные.

Существует несколько причин, по которым тот или иной сайт может оказаться недоступен:

Роскомнадзор счел содержащуюся на нем информацию нежелательной для россиян (то есть, неугодной властям). С каждым годом список ресурсов, подпадающих под запрет, растет. Существует риск, что в него попадут такие популярные порталы как YouTube, а не только независимые СМИ, которые сейчас в РФ практически все запрещены и заблокированы.

Ряд зарубежных интернет-магазинов и сервисов не сотрудничают с Россией (по причине санкций или по иным мотивам).

Находясь за рубежом, вы не сможете воспользоваться привычными сайтами, включая российские онлайн-кинотеатры.

Подключившись через VPN, вы легко обходите все эти препятствия, подменяя свою реальную геолокацию местоположением сервера.

Свобода отнюдь не предполагает отсутствия интимных моментов. У любого человека всегда есть то, что он не хотел бы выставлять на всеобщее обозрение. Даже если это касается только финансовой сферы.

К сожалению, мошенников самого разного рода в сети действительно много. Неосторожный пользователь может стать их жертвой и потерять если не репутацию, то деньги.

При этом, VPN – это технология, позволяющая надежно защитить данные, передаваемые в интернет, включая платежные пароли и служебную информацию, которая в чужих руках может стать опасной.

Отметим, российские ВПН предоставляют силовикам информацию о своих пользователях по первому требованию властей. Но с представителями зарубежных сетей все совсем иначе.

Перед тем как скачать VPN, поинтересуйтесь правилами и историей провайдера: насколько активно он защищает сведения о своих пользователях. Найти сведения о прецедентах проще, если поставщик услуг работает на рынке уже давно.

Уточните, где именно зарегистрирована компания, предоставляющая VPN. Если это, к примеру, Белиз, как у ALT VPN, то конфиденциальность персональной информации там чтится свято. И никакие запросы из далекой России такому провайдеру не указ. Не было еще ни одного случая, чтобы страна, ранее называвшаяся Британским Гондурасом, кого-то выдала.

Как уже было сказано выше, это вопрос порядочности и заботы о сохранении репутации конкретной компанией.

Любой сервис, не исключая VPN, – прежде всего бизнес, направленный на извлечение прибыли. Подумайте об этом, выбирая между платным и бесплатным выделенным сервером. Как будет зарабатывать провайдер, который не берет денег за свои услуги с пользователей? (Если задать ему этот вопрос прямо, скорее всего, ответа не дождешься.)

Именно бесплатные ВПН не раз уличали в сливе данных пользователей сторонним организациям. Поэтому, выбирая платный прокси, вы выбираете реальную безопасность.

Сравнивать стоимость приватной сети следует с уровнем риска и вероятными потерями, а не с теоретическими ожиданиями. В большинстве случаев цена месячного пользования VPN укладывается в 10 долларов, а при приобретении долгосрочного пакета или участии в акциях – и того меньше.

Для удобства пользователей предусмотрена возможность оплаты через различные популярные платежные платформы, как через персонализированные электронные кошельки, так и полностью анонимные взносы через терминалы.

Еще 30 лет назад интернет казался доступным лишь единицам. Сегодня нам трудно представить без него свою жизнь. То же происходит и с VPN: по мере своего развития этот сервис нуждается во все большем числе пользователей, а потому становится проще и доступнее.

Чтобы начать пользоваться частным каналом, достаточно скачать приложение ВПН на любое из своих устройств: компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Разобраться с настройками способен каждый, кто хоть раз проходил регистрацию на любом сайте. на все появившиеся вопросы в круглосуточном режиме готова ответить служба технической поддержки провайдера.

Особенно удобно, что изначально VPN можно протестировать бесплатно. В процессе тестирования вы сможете оценить скорость, комфорт использования, качество услуги, оптимальную страну размещения сервера. Лишь после этого решите, стоит ли покупать подписку на свободный и безопасный интернет.