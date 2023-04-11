 

Налоговый вычет на ребенка в 2023 году: что нужно знать

11.04.2023, 8:53, Новости дня
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Российское законодательство позволяет работающим родителям сокращать объем денежных средств, выпаливаемых в государственный бюджет. Иными словам, граждане имеют право оформить налоговый вычет на детей.

Как получить налоговый вычет в 2023 году, объяснили авторы портала URA.RU. По их данным, сократить взносы в бюджет родители могут на сумму 1400 рублей за первого и второго наследника и на три тысячи рублей – за третьего и последующего ребенка.

Кроме того, родителям несовершеннолетних детей-инвалидов положен налоговый вычет в размере 13400 рублей. Если же наследник является студентом очной формы обучения с инвалидностью первой либо второй группы, то до 24 лет его опекунам положен вычет в размере шесть тысяч рублей, а родителям – в два раза больше.

Налоговый вычет в 2023 году могут оформить также граждане, занимающиеся воспитанием неусыновленных детей, то есть отчимы и мачехи, а также родители, которые выплачивают алименты.

Получить налоговый вычет можно через работодателя или непосредственно в налоговой инспекции. В первом случае потребуется написать соответствующее заявление. Во втором будет необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в конце года.

В ФНС также следует подать заявления, доступные на сайте, и копии документов, подтверждающие право на получение налогового вычета. К ним относятся свидетельства о ряжении, справки из вузов для студентов и справки об инвалидности ребенка.


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