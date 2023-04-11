Госуслуги восстановят аккаунты всем, кто удалил их в течение года

Сервис Госуслуги сообщил, что все аккаунты, удалённые пользователями за прошедший год, будут восстановлены.

Это объясняется выявлением и устранением неких «технических неполадок», из-за чего ряд аккаунтов был удалён по ошибке или «из-за заблуждений».

– Причины, побудившие нас принять это решение, можно перечислять долго. Поэтому мы этого делать не будем, – сообщили разработчики. – В течение месяца мы восстановим все удалённые аккаунты, о чём их владельцы будут уведомлены по электронной почте.

В сервисе также отказались комментировать, появится ли вновь кнопка «Удалить аккаунт» – этот вопрос пока не стоит на повестке дня и вообще не считается перспективным направлением для работы.

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