 

Как от качества подушки зависит здоровье человека

11.04.2023, 7:32, Разное
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Подушки для беременных, подушки для новорожденных, пуховые, перьевые, с эффектом памяти… Каких только приспособлений для качественного отдыха ни придумало человечество! На самом деле, секрет здорового отдыха вполне прост. Достаточно просто найти идеальную для себя подушку, и она не обязательно долна быть дорогой.

Если утром вы проснулись усталый и разбитый, а голова трещит по швам, возможно у вас просто некачественная подушка. Если человек спит от пяти и более часов в неудобном положении, то в шейном отделе позвоночника возникает сильное напряжение, как следствие это приводит к болям в спине, шее и голове.

Именно поэтому врач-сомнолог, терапевт Дарья Лебедева не советует спать на плохой подушке. Лучше уж тогда совсем без нее. Чтобы правильно выбрать подушку для качественного сна, достаточно обратить внимание на ряд факторов, сообщает телеканал “360”.

Во-первых, подушка не должна плохо фиксировать голову. В противном случае у спящего человека происходит прогиб в шейном отделе позвоночника, нервные окончания позвоночника спазмируются, и возникает боль. Во-вторых, подушка не олжна быть слишком жесткой, и наоборот, чересчур мягкой.

Подушку необходимо выбирать по длине плеча, учитывая при этом позу, в которой вам нравится спать. Если вы чаще всего спите на боку, вам стоит обратить внимание на подушку высотой 12 сантиметров.


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