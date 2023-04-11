 

“Резко изменилась среда обитания”: врач назвал причины атак иммунитета у человека

11.04.2023, 4:50, Разное
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С приходом весны у многих аллергиков возникает реальная проблема. Нормальная жизнь превращается в настоящий ад, ведь обычное цветение березы вызывает у них чихание, кашель, заложенность и зуд носа и раздражительность.

Аллергический процесс изнутри выглядит довольно просто. Лимфоциты неадекватно воспринимают влияние таких веществ и видят их как опасный фактор. В итоге они активно начинают вырабатывать антитела, по сути иммунитет их атакует. Иммунолог Надежда Логина рассказала, почему так происходит.

“Если нарушается функция имунной системы, именно в этом причина аллергических заболеваний, возникают такие заболевания как бронхиальная астма”, – сказала врач в беседе с Пятым каналом.

В вопросах аллергии большую роль играют урбанизация, техногенные выбросы, большое количество электронных приборов вокруг человека, продукты питания, которые содержат химические добавки, бесконтрольный прием таблеток, постоянный стресс. Все это сегодня лечится с помощью грамотно подобранной терапии у аллерголога. Если же аллергию игнорировать, может развиться бронхиальная астма и более сложные состояния.


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