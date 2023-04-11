Строгий жилет вместо рубашки – новый хит в мире моды: идеи дерзких стильных образов

Жилеты бывают самых разных форм и размеров. Есть даже жилет-свитер, который не только придает дополнительную текстуру наряду, но и делает его визуально интересным. Жилеты можно назвать уютными топами для прохладной погоды и не только. В этом сезоне модны тканевые жилеты, которые могут быть однотонными или с принтами/узорами. Сочетайте эту часть изначально мужского гардероба с разными вещами.

Это настоящая рубашка без рукавов. Жилет может стать частью делового и повседневного образа, защищая от ветра, но в то же время оставляя руки на виду. В вашем шкафу обязательно должен быть хотя бы один модный жилет. Он дополнит костюм-тройку, а если вы не хотите надевать рубашку, сделает ваш образ с брюками более женственным.

Быть может, когда у вас появится хотя бы один жилет в гардеробе, вам настолько понравится этот тренд, что вы захотите запастись еще парой-тройкой жилетов. Ведь сегодня они представлены в самых разных цветах, текстурах, а также длинах.

Более того, они очень удобные в носке, а почувствовать в них себя можно по-настоящему свежо, ведь это нечто наподобие майки, которая так подходит к летней жаре. Жилет все же отличается от традиционной футболки без рукавов тем, что под него можно не надевать нижнее белье и при этом чувствовать себя совершенно естественно.

Официальный жилет в строгом стиле с ковбойскими сапогами

Вы можете надеть жилет вместо рубашки и соответствовать моде. Сочетайте эту часть вашего гардероба с ковбойскими сапогами, тогда вы точно будете выглядеть великолепно, а взгляды будут к вам прикованы. Таким образом вы можете создать повседневный стиль, который, однако, выглядит довольно необычно.

Жилет и мини-юбка

Рассматривая самые разные идеи для образов, обязательно следует обратить внимание на то, что жилет превосходно сочетается с мини-юбкой. Если вы чувствуете себя в таком коротком наряде не очень комфортно, можно дополнить его тренчем. Для того чтобы выглядеть элегантно, вовсе нет необходимости надевать туфли на высоком каблуке. Вы можете надеть свои любимые сандалии на низкой подошве, а также дополнить образ белой сумкой на длинном ремешке. В таком виде хоть за покупками, хоть на самое важное свидание.

Яркая цветовая комбинация

Если вы одна из тех женщин, образы которых каждый раз поражают воображение, следует выбрать жилет яркого цвета, который будет сочетаться с брюками палаццо такого же оттенка, а также классическими туфлями на высоком каблуке цвета фуксия. Обязательно возьмите свою новую сумочку ярко-розового цвета, а также дополните ее аксессуарами в виде розовых заколок.

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Жилет с отложным воротником

Если вы представляете себе жилет как классическую вещь без воротника, вы можете обратить внимание и на альтернативные варианты, которые имеют отложной воротник. Это уже практически рубашка, но без рукавов. Такой жилет делает декольте не таким откровенным, что может играть вам на руку, ведь вы можете хотеть выглядеть менее экстравагантно. Сочетайте такой жилет с джинсами расклешенного кроя, а также удобными кедами.

Коротко и стильно

Когда хочется надеть жилет, но есть желание чувствовать себя максимально комфортно, его можно сочетать с облегающим топом, который не будет демонстрировать ничего лишнего. Жилет может быть слегка удлиненным, но в этом случае его можно сочетать с короткими облегающими шортами из денима. Наденьте большие солнцезащитные очки, захватите свою кожаную черную сумочку, которую можно накинуть на плечо, а также наденьте для удобства открытые сандалии. Ваш повседневный образ готов.

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Удлиненный жилет

Наденьте удлиненный жилет, который будет иметь суперглубокий вырез, что позволит вам прийти к балансу в вашем образе. В данном случае белый верх – это не значит черный низ. Наденьте брюки карго, которые позволят вам чувствовать себя комфортно и не стеснят ваши движения.

Почти деловой с ноткой элегантности

Жилет изначально – это все же одежда, которая является частью делового стиля. Так почему бы вам не сочетать его с классическими брюками с высокой посадкой? Если хочется немного разнообразить образ, наденьте шляпу.

С классическим костюмом

В таком сочетании, кажется, не хватает только рубашки. Но это обманчивое впечатление, которое исходит из того, что мы привыкли видеть классический деловой костюм именно в сочетании с белой рубашкой. Похоже, самое время заменить ее укороченным серым жилетом.

С юбкой длины миди

В моде сегодня нет никаких ограничений. Наденьте жилет серого цвета с юбкой длины миди, а также классическими сапогами с высоким голенищем. В этом образе удачно сочетаются нотки мужского и женского гардероба, что создает неповторимый баланс.

Не застегивайте

Если вы готовы к модным и смелым образам, вы даже можете не застегивать свой укороченный жилет черного цвета. Что под него надеть – нижнее белье или облегающий топ – это уже ваше дело. В любом случае нижний слой может сочетаться по цвету или текстуре с брюками или обувью.