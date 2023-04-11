 

Русые брови, нюдовые губы: Тренды перманентного макияжа на 2023 год

11.04.2023, 2:10, Разное
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Тонкие, четко очерченные, потом неестественно широкие и яркие. Какие только брови не были в моде, и они всегда являются визитной карточкой девушки, придают любому образу завершенный вид. Ухоженные брови всегда выглядят аккуратно и стильно. А вот какие тренды по оформлению бровей актуальны в новом сезоне?

Специалист по перманенту Елена Краснова в беседе с “Дни.ру” раскрыла главные модные направления на 2023 год. Что касается трендов перманентного татуажа в этом году, то здесь на протяжении уже двух-трех лет сохраняет актуальность более легкий, естественный и неброский вариант оформления бровей и губ.

“Так как перманентный макияж является повседневным макияжем, то он не должен быть вызывающим и бросаться в глаза. Если по трендам, в бровях в моде широкие растушеванные брови без четких линий, без четких границ, без ярко выраженных изгибов натуральных приглушенных русых оттенков. Если по губам, то тоже в моде нюдовые оттенки от розовых до коричневатых. Бесконтурная техника тоже без каких-то ярко выраженных линий, неброские цвета, легкий растушеванный эффект зацелованных губ”, – рассказала Елена Краснова.

Наиболее актуальные оттенки бровей те, которые ближе к природному цвету. Это что-то приближенное к светло русому, средне русому и темно русому. Губы всех нюдовых оттенков. Наиболее популярный оттенок это природный розовый, который подбирается под цвет губ без четких контуров, без яркого прокраса.


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