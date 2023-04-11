Черный матовый лак для ногтей сегодня в тренде: идеи, как красиво и стильно добавить его в свой маникюр

Если вы уже успели перепробовать все цвета лака и хотите чего-то более изысканного, вам следует обратить внимание на черный лак. Не стоит полагать, что он совершенно не подходит для весны. Напротив, с таким маникюром вы будете выглядеть уникально. Более того, его можно сочетать практически с любым образом, вплоть до офисного, если дресс-код позволяет.

Черный лак смотрится еще более непревзойденным, если имеет матовое топовое покрытие. Но даже в таком исполнении нейл-арт может предусматривать использование самых разных элементов, например рисунков, втирок и блесток. Черный способен подчеркнуть ваш стиль и подойдет к любым аксессуарам из вашего гардероба, в том числе и к украшениям.

Черный лак может стать частью готического шика. Его можно использовать в качестве фона для ярких цветов. Не стоит ограничивать себя и в форме, а также длине ногтей. Возможно, вы обычно носите совсем короткий маникюр. Но, если решитесь использовать черный лак, возможно, следует сделать более смелое заявление в отношении длины и формы.

Геометрические линии и узоры или мраморный дизайн

К черному цвету наиболее подходит белый. Это классическое сочетание, которое можно использовать для создания утонченного нейл-арта. Используйте черный лак в качестве идеального фона. Нанесите на него полоски, геометрические фигуры и утонченные узоры, которые захочется разглядывать еще и еще.

Выбрав черный лак, вы не обязаны покрывать им все ноготки на ваших руках. Вы можете нанести его только на два или три пальца, а остальные украсить дизайном, например в стиле мраморной поверхности. Использование белого цвета немного смягчит образ, если вам не хочется выглядеть слишком смело.

Розовые сердца и необычное сочетание черного с розовым

Черный обычно ассоциируется со строгостью, но только не в том случае, если вы романтическая натура. Черный матовый лак можно сочетать с розовым и белым, чтобы быть в тренде и подчеркнуть свою приверженность к романтическому стилю. Изобразите на ваших ноготках сердечки, а также звезды и даже вишенки. Тогда ваш маникюр будет привлекать восторженные взгляды.

Такой дизайн можно использовать с самым разным сочетанием цветов. Например, вместо розового вы можете выбрать красный, зеленый, белый или другие цвета. Причем количество цветов может быть неограниченным. Сердечки на одном пальце вы можете изобразить розовыми, а на другом – белыми.

Еще одно сочетание черного с розовым (справа), но в нескольких вариантах и все в рамках одного маникюра. Пару ногтей вы можете покрыть черным матовым лаком, а остальные покрасить розовым. Соединить визуально ноготки можно будет с помощью блесток и фольги розового цвета.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Космическая тема

Если вы любите космическую тему или и вовсе работаете в области астрологии, один из таких маникюров станет для вас максимально подходящим. Если черный матовый лак в моде, это не значит, что его нужно наносить сразу на все ногти. Вы можете нанести его, например, только на один ноготь, а другие украсить звездами, имитацией созвездий и даже полумесяцем. Черный лак отлично сочетается с бежевым, а также золотистым, который будет переливаться при каждом отблеске естественного или искусственного света.

Огненное пламя

Вы можете рассказать всем, что вы огненная натура, сделав соответствующий маникюр. На черных ноготках могут быть объемные языки пламени, которые будут говорить о том, что вы страстная натура. Они хорошо сочетаются со стразами, которые смотрятся как ювелирные украшения.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Основная задумка такого нейл-арта состоит даже, скорее, не в цвете пламени, а в его объемности. Это делает маникюр текстурным, что дополнительно привлекает к нему внимание. А вы сможете наслаждаться еще и тактильными ощущениями. Но выполнить такой дизайн с помощью обычного лака не получится.

Весенне-черный

Черный цвет оказался в тренде немного не вовремя, но вы все равно можете наслаждаться весной. Для этого следует сочетать черный матовый лак с теми оттенками, которые ассоциируются с теплым временем года: зеленым, красным, розовым и даже голубым.

Изобразите на ваших ногтях природные мотивы, цветы, имитацию ростков. Все это будет подчеркивать вашу приверженность к натуральности.

Сказочные ногти в готическом стиле, которые смотрятся шикарно

Если вы любите удивляться и удивлять других, выберите острые длинные ногти, которые вы покроете матовым черным лаком, а также украсите в шикарном готическом стиле. Это позволит получить просто идеальное сочетание. Украсьте ноготки красной и зеленой втиркой, геометрическими полосками и стразами самых разных форм и размеров. Каждый ноготь в этом случае будет выглядеть как произведение искусства, которым вы точно будете гордиться.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Черный френч

Теперь френч уже не тот, что прежде. Но именно подобное обновление позволяет ему раз за разом оказываться на пальчиках модниц. Так происходит и этой весной, и с черным матовым лаком. Если вы обычно носите французский классический маникюр с нанесением белого лака на кончики, самое время сделать совершенно необычный нейл-арт, который будет сочетать в себе черный цвет с уникальными дизайнами.

Попробуйте изобразить не классическую полоску на кончике ногтя, а геометрические формы и линии, которые лишь отдаленно будут напоминать французский маникюр. Вы можете изобразить на ногтях нейл-арт, который будет предусматривать сочетание черного и белого, которые соединяются в технике омбре. Не забудьте сделать свой маникюр еще и более текстурным. Для этого наклейте на ноготки переливающиеся на свету черные стразы.

Еще больше золота

Если вы любите золотые украшения, они могут отлично сочетаться еще и с вашим черно-золотистым маникюром. Для этого вы можете попросить у своего мастера сделать ваши ногти чем-то наподобие украшений. Для этого можно использовать золотистую втирку, фольгу для маникюра и объемные украшения для нейл-арта.

Кроваво-черный

Черный и красный – это роковые цвета, которые могут позволить себе особо смелые красавицы. Эти два цвета хорошо сочетаются между собой. Ими можно дополнить ваши короткие или максимально длинные ногти в форме “балерина”. Для особо смелых девушек подойдет маникюр с со стразами максимальных размеров.