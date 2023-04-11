 

Чем опасно поедание куличей и пасхальных яиц

11.04.2023, 0:50, Разное
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Пасха один из самых светлых православных праздников, который завершает Великий пост и знаменует собой воскрешение Христа. В этот день верующие угощаются традиционными блюдами – куличами, пасочками и вареными яйцами, которые предварительно украшают и освящают в храмах. Однако насколько безопасно употребление этих продуктов после долгого воздержания в калорийной пище? Рассказал диетолог.

По словам эксперта, очень важно в такой период следить за своим ЖКТ. Яйца считаются одновременно тяжелой пищей и в то же время идеально подходят для здоровово рациона. Они содержат много белка и полезных жиров.

При этом диетологи призывают к осторожности: яйца могут повысить уровень холестерина, который приводит к сердечно-сосудистым осложнениям. Эксперты советуют знать меру во время пасхального застолья. Ориентировочная норма яиц, которую можно съесть без вреда для здоровья, две штуки в день. Тем же, у кого есть болезни желудка и печени, стоит ограничиться 4—5 яйцами в неделю. Можно также вместо куриных яиц покрасить перепелиные. Они полезнее и безопаснее, к тому же, не вызывают аллергию.

Что касается куличей, то здесь надо быть осторожнее. Эта выпечка очень калорийна. Чтобы не спровоцировать тяжесть, метеоризм, боль в животе, кулича не стоит есть слишком много. Особенно куличи опасны для тех, кто постился. С непривычки сливочное масло, яйцо, молоко в тесте могут привести к осложнениям ЖКТ. Оптимальная порция не больше 200 граммов.


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