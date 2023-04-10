“Мы все ставим задачи и стремимся достигать цели”: Никита Волков о переезде в Москву, спортивном прошлом, воспитании сына и встрече с супругой

К своим 29 годам Никита Волков успел сняться в четырех десятках кинолент. Зрителям он известен по таким картинам, как «Цыпленок жареный», «Трудные подростки», «Кощей. Начало». Помимо карьерных успехов, актер успел реализоваться и в личной жизни. Он является заботливым папой и любящим мужем.

О детстве

Волков родился и вырос в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. Свой район он очень любил потому, что вокруг была вода. Во время учебы в институте Никита обожал выходить на набережную Фонтанку, чтобы выпить там кофе. Такой ритуал для него стал своего рода медитацией.

Но вернемся к раннему детству Волкова. Мама у звезды сериала «Трудные подростки» – цирковая артистка. Ей однажды поступило предложение по работе, от которого она не смогла отказаться. Взяв сына Никиту, женщина отправилась на заработки в Швецию и там задержалась на два года. Волкову тогда было лет пять. Он вернулся в Россию с мамой тогда, когда нужно было идти в школу.

Никита категорически не хотел идти по стопам родительницы. Он был согласен иметь хоть какое-то отношению к цирку, если бы его назначили директором. Волков отмечает, что у него в общем-то и не было никаких предпосылок для того, чтобы стать цирковым артистом.

О спортивном прошлом

Во времена учебы в школе Волков профессионально занимался плаванием. Перспективы были неплохие, однако в команде произошел ряд изменений, что подтолкнуло Никиту к пересмотру своего отношения к данному виду занятости.

Волков признается, что когда занимался плаванием, то увлекался спринтом и интенсивно выкладывался на маленькие дистанции. Впоследствии, уже с возрастом, понял, что важно равномерно распределять нагрузки, чтобы не истощить запас энергии.

Хотя Никита уже давно не занимается плаванием, зато он с удовольствием по-прежнему посещает бассейн, когда есть свободное время.

Об актерской карьере

Был период, когда после окончания школы Волков всерьез задумывался о карьере юриста. Однако стремление к актерству тоже не покидало, поэтому Никита подал документы в театральный. «Поступил» знак свыше: Волкова приняли в СПбГАТИ. Тогда Никита понял, что сделал правильный выбор. После получения диплома он стал играть в Театре им. Ленсовета, в Театре Брехта.

Волкову нравится и в кино сниматься, и принимать участие в театральных постановках. Артист признается, что ему не стыдно ни за один проект из своей фильмографии, поскольку все картины достойные. Волков предполагает, что ему везло и с предложениями, и с режиссерами.

Кстати, самым крупным первым проектом для Никиты стала кинолента “Две женщины”. Там он снимался еще будучи студентом. Однажды в театральный институт пришел агент и взял фото учащихся, а потом Волков получил приглашение на пробы. На съемках начинающему актеру пришлось сотрудничать с иностранцами. К счастью, выручило знание английского языка. Волков отмечает, что практически все его поколение, выросшее в мире цифровых технологий, знает английский.

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О встрече с супругой

Волков состоит в браке с бывшей моделью Еленой. Они познакомились на съемках киноленты «Черновик». Актер признается, что это была любовь с первого взгляда. Когда-то на фантике жевательной резинки Love is Никита прочитал фразу о том, что «Любовь — это когда знаешь, что она хорошая мама». Актер как-то интуитивно почувствовал, что именно эта девушка станет мамой его детей и прекрасно справится с ролью хранительницы домашнего очага.

Сейчас Елена работает стилистом. По словам Волкова, у его супруги отменный вкус, поэтому данный вид деятельности ей подходит.

Об отцовстве

Волков признается, что как-то сразу поставил себе цель жениться рано, чтобы стать молодым папой. Планы осуществились. Сейчас сыну актера три годика.

Артист признается, что они с женой ждали девочку, поэтому определились с именем. Когда же выяснилось, что родится мальчик, то даже впали в ступор. Им хотелось, с одной стороны, оригинальное имя, а с другой — не слишком причудливое.

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По телевизору шел чемпионат по футболу, и там был спортсмен из сборной Хорватии по имени Лука. Волков предложил жене назвать сына таким именем, и супруга согласилась.

Актер отмечает, что с появлением сына появилась дополнительная ответственность. Волков видит, как ребенок копирует его поведение, стремится подражать, поэтому понимает, что должен подавать хороший пример. Это дисциплинирует.

О воспитании сына

Волков видит в сыне задатки артиста. Тем не менее, он не будет навязывать ребенку выбор профессии. Актер считает, что правильное воспитание — это предоставлять ребенку свободу. Свободу в плане посещения разных секций, чтобы он нашел себе занятие по душе и выбрал себе вектор для развития.

О семейных традициях

Из семейных традиций в семье Волкова — просмотр старых советских фильмов, прослушивание песен из старых советских мультиков. На Новый год — поиск подарков под елкой. Фейерверки никто не запускает, Дедов Морозов и Снегурочек не приглашает. По словам артиста, подобные развлечения как-то не прижились, поэтому на торжества соблюдается лишь одно простое правило: чтобы царила уютная теплая атмосфера.

О переезде в Москву

Не так давно Волков вместе с домочадцами перебрался из Северной столицы в Москву. В этом городе он часто бывал по работе, поэтому обстановка здесь знакомая и не пугающая. Тем не менее, переезд стал для знаменитости своего рода испытанием. Волков признается, что любит бросать себе вызовы: ставить определенные задачи, достигать целей выходя из зоны комфорта. Артист придерживается принципа, что если хочется жить по-новому, тогда придется делать то, чего никогда раньше не делал.

Сейчас Волков с семьей живет в съемной квартире. В планах — приобретение собственных апартаментов, в долгосрочной перспективе — и собственного загородного дома.

Актер признается, что слукавит, если скажет о том, что скучает по Санкт-Петербургу. По мнению Волкова, это город он уже «перерос». Сейчас ему нравится пребывать в статусе, когда он приезжает в Питер на гастроли, спектакли.

Об увлечениях

Когда-то в юности Волков увлекался компьютерными играми. Сейчас на такое занятие у него нет ни времени, ни желания. Свободные часы актер проводит с семьей. Причем, не только дома, ведь Никита любит активный отдых, занимается сноубордом, баскетболом и т. д.