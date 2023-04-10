Массивные лоферы – незаменимая пара обуви в гардеробе каждой модницы этой весной: идеи образов с ними

С приходом весны хочется обновления во всем, в том числе и в собственном гардеробе. Совершенно незаменимой парой обуви являются лоферы, которые в этом сезоне должны быть массивными.

Если у вас еще нет такой парочки, обязательно стоит ее приобрести, чтобы соответствовать моде. Лоферы готовятся стать буквально основным предметом гардероба. Вот идеи образов, один из которых вы точно захотите применить.

Обязательный элемент повседневной моды

Если вы любите повседневные наряды, например, джинсы и базовые футболки, вам просто необходимо приобрести лоферы, которые будут хорошо сочетаться с одеждой оверсайз или многослойными образами.

И для тех, кто любит элегантность

Если вы предпочитаете одеваться более элегантно, лоферы тоже могут стать частью вашего образа. Они хорошо сочетаются с капроновыми колготками или тонкими чулками, а также классическими платьями из струящихся тканей и пиджаками оверсайз. Попробуйте сочетать лоферы с вашими другими аксессуарами, например, классической сумочкой с длинным ремешком.

С юбкой макси и брюками палаццо

Лоферы, кажется, можно сочетать совершенно с любой одеждой, даже с юбками макси, которые могут быть подобраны в тон обуви. Если вы наденете черный пиджак оверсайз, сможете создать непревзойденный монохромный образ.

С короткими белыми носками

Прошло то время, когда носки и чулки прятались под одеждой, длинными брюками и юбками. Сегодня это самостоятельная часть образа, причем не самая последняя по значимости.

Лоферы хорошо сочетаются с белыми носками. Вы можете дополнить свой образ еще и ярким аксессуаром, например, оранжево-землистой сумочкой на длинном ремешке. Наденьте короткие свободные шорты, а также пиджак.

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Еще больше аксессуаров

Когда девушка или женщина придает огромное значение мелочам в своем образе, это сразу же привлекает внимание и подчеркивает ее непревзойденный стиль. Сочетайте массивные лоферы с кольцами и браслетами, которые сразу же укажут на то, что вы следуете моде.

Не только черные

Когда вы слышите слово лоферы, наверняка сразу же представляете массивную обувь на низком каблуке черного цвета. Но эта часть вашего образа не обязательно должна быть представлена классическим оттенком. Вы можете обратить внимание на лоферы коричневого, темно-синего и других цветов.

С одеждой в романтическом стиле

Лоферы обычно сочетаются с одеждой, которая отличается строгостью. Но вы можете нарушить все правила и надеть вашу новую обувь с вещами в романтическом стиле. Это может быть розовое платье на пуговках, белые зауженные брючки и даже мини-юбка с рюшами.