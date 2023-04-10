Bild объяснил, почему немцы особенно восприимчивы к «российской пропаганде»

Немцы особенно сильно подвержены действию пяти столпов «российской пропаганды», считает немецкий таблоид Bild, ссылаясь на исследование центра информационного сопротивления CIR. По версии экспертов, важнейшую роль в распространении пророссийской позиции играют такие СМИ, как RT DE и немецкая версия «Спутника» SNA, сети влиятельных блогеров, российско-немецкая организация Vadar, соцсети, а также «левые экстремисты» и АдГ.



AР

Эксперты бьют тревогу: «пропаганда Владимира Путина» находит особенный отклик именно среди немцев, пишет немецкий таблоид Bild. По уверениям издания, РФ годами пытается манипулировать мнением людей по всему миру, чтобы оправдать спецоперацию на Украине и «сомнительные сделки», к числу которых Bild относит газопроводы «Северный поток».

Причины особенной подверженности немцев российской «пропаганде» издание видит в исторически дружных отношениях между Германией и Россией, «наследии социалистической диктатуры ГДР» и большом числе русскоязычных граждан в Германии. Между тем, Bild отмечает, что РФ пытается влиять на людей, говорящих как на немецком, так и на русском, искусно распространяя пророссийские взгляды.

Ссылаясь на мнение экспертов центра информационного сопротивления CIR, Bild анализирует «пять столпов российской пропаганды». Так, издание утверждает, что самое очевидное «средство распространения лжи» — это российские СМИ RT DE и SNA (немецкая версия «Спутника»). В качестве примера немецкий таблоид напоминает о недавно опубликованной новости SNA, в которой подробно описывалось осуждение немецкой военной помощи Украине российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В частности, глава МИД РФ высказался о нацистском прошлом Германии и выдвинул ложное, по версии Bild, обвинение в том, что нынешнее правительство Германии поддерживает нацистов, помогая Украине. Эти новости распространялись по многочисленным немецким сайтам и «экстремистским блогам», настаивает Bild.

Продолжая ссылаться на экспертов CIR, издание уверяет, что неотъемлемой частью «кремлёвской пропаганды» также являются сети влиятельных блогеров с большим числом подписчиков, причём у многих из этих людей «есть связи с Германией». К таковым относится, например, Алина Липп, которая содержит свой сайт и ведёт каналы в Telegram, на YouTube и его российском клоне RuTube. При этом Липп говорит по-русски и по-немецки.

Эксперты центра информационного сопротивления поясняют, что «кремлёвские пропагандисты» восхваляют Липп как якобы «преследуемую журналистку, которая хочет распространять правду».

Далее таблоид обращает внимание на российско-немецкую организацию Vadar, которая отстаивает интересы российских немцев. По данным CIR, телеграм-канал Vadar «полон антиукраинского контента и тонко поддерживает российскую политику вторжения». Издание подкрепляет это утверждение следующим примером: в одном из сообщений говорится, что Украина «с большой вероятностью» потерпит поражение. Кроме того, там критикуют военную помощь Украине из Германии. Также утверждается, что большая часть населения Германии боится войны и что бундесвер не готов к ней из-за военной помощи Украине. Как отмечает CIR, RT DE тоже подхватывает контент канала Vadar.

Поскольку сайты российских государственных СМИ заблокированы в Евросоюзе, посольства РФ «агрессивно» распространяют пропаганду Кремля в социальных сетях, продолжают эксперты CIR. Например, посольство в Берлине опубликовало в Twitter комментарий министра иностранных дел Сергея Лаврова о взрывах на газопроводе «Северный поток — 2». В нём Лавров обвинил правительство США во взрыве трубопровода, пишет Bild, отмечая, что, помимо Twitter, посольство использует также другие платформы соцсетей — хотя многие из них запрещены в России.

Также эксперты обеспокоены экстремистскими СМИ и партиями, распространяющими «кремлёвскую ложь» в Германии, уверяет немецкий таблоид. CIR предупреждает: «Многие из этих организаций связаны с российским правительством или российскими государственными СМИ».

В качестве самого яркого примера Bild называет партию «Альтернатива для Германии». По замечанию издания, партия распространяла заявления российской стороны о взрывах на «Северных потоках», а популярные члены АдГ часто выступают на RT.

Но и левые экстремисты также распространяют «путинские пропагандистские сказки», продолжает Bild. Так, у крайне левого американского сайта World Socialist Website (WSWS) есть обширная немецкоязычная версия, которая «отражает российскую пропаганду», сообщили эксперты CIR.

В результате центр информационного сопротивления приходит к «горькому» выводу: «Не у всех пророссийских СМИ в Германии можно найти связь с российским правительством. Тем не менее вызывает беспокойство, что у очень многих СМИ эта связь есть».

«Российская пропагандистская сеть», по заключению Bild, быстро связывает независимые пророссийские СМИ с «системой, в которой доминирует российское правительство».