 

Осужденная совесть

10.04.2023, 21:45, Разное
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Начинаем вести список жителей России, приговоренных за свою пацифистскую позицию. От штрафов до людоедских сроков.

Уже больше года российские власти преследуют противников специальной военной операции. Правозащитный проект ОВД-Инфо* зафиксировал почти 20 тысяч задержаний, насчитывается больше 450 фигурантов антивоенных дел. На этом фоне регулярно появляются новые законы, противоречащие здравому смыслу и Конституции.

Суды вынесли несколько десятков людоедских приговоров по «фейковым» делам. Наказания самые разные: от принудительных работ и штрафов до огромных сроков. «Новая газета» приводит список уже осужденных фигурантов по «фейковым» делам (ст. 207.3 УК) и по статье о «дискредитации» (ст. 280.3 УК) российской армии. Это далеко не полный перечень, и мы будем регулярно обновлять сведения.

Гражданское мужество этих людей не должно быть забыто, получившие реальные сроки должны быть внесены в списки политзаключенных, а дела всех осужденных по этим статьями должны быть пересмотрены тут же, как только это станет возможным.

«Фейки»Ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ)

  • Петр Мыльников, штраф 1 млн рублей
    Оловяннинский районный суд Забайкальского края [карточка дела]
    Судья Ольга Лутошкина

  • Антон Шамонов, 6 месяцев исправительных работ
    Ленинский районный суд Тюмени [карточка дела]
    Судья Марина Княжева

  • Иван Москаленко, 8 месяцев исправительных работ
    Дзержинский районный суд Оренбурга [карточка дела]
    Судья Вера Турмухамбетова

  • Дэвид Эйхендорф (Эдуард Щербаков), программист, 6 месяцев колонии-поселения (вышел на свободу 8 августа 2022 года)
    Тюменский областной суд [карточка дела]
    Судья Татьяна Ионова

  • Федор Эрбес, 6 месяцев исправительных работ
    Уссурийский районный суд Приморского края [карточка дела]
    Судья Анастасия Семкина

  • Илья Карпенко, военнослужащий, штраф 800 тыс. рублей
    35-й гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского [карточка дела]
    Судья Константин Комлев

  • Елена Сумина, пенсионерка, штраф на сумму ее пенсии за год — 209 811 рублей 36 копеек
    Майкопский городской суд республики Адыгея [карточка дела]
    Судья Вячеслав Беданоков

  • Дмитрий Волков, 1 год лишения свободы условно
    Первомайский районный суд Пензы [карточка дела]
    Судья Сергей Зазнобин

  • Евгений Круглов, археолог, 8 месяцев исправительных работ
    Омский районный суд [карточка дела]
    Судья Оксана Колосова

  • Александр Тарапон, 2,5 года колонии строгого режима (не погашена судимость)
    Алуштинский городской суд республики Крым [карточка дела]
    Судья Александр Захаров

  • Никита Фоминых, 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка ежемесячно в доход государства
    Первомайский районный суд Кирова [карточка дела]
    Судья Константин Ожегов
  • Елена Тардасова-Юн, гражданская активистка, 11 месяцев исправительных работ
    Октябрьский районный суд Новосибирска [источник]

  • Раиса Болдова, экоактивистка, 1 год исправительных работ условно с испытательным сроком в 6 месяцев
    Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан [карточка дела]
    Судья Лилия Разяпова

  • Руслан Ганеев, веб-разработчик, 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства
    Набережночелнинский суд Татарстана [карточка дела]
    Судья Агля Сахипов

  • Игорь Коротков, штраф 800 тыс. рублей
    Красногвардейский районный суд Республики Адыгея [карточка дела]
    Судья Арсен Тлиш

  • Андрей Новашов, журналист, 8 месяцев исправительных работ
    Рудничный районный суд Прокопьевска [карточка дела]
    Судья Ольга Лучанкина

  • Сергей Карновский, Самара, помимо «фейковой» статьи также осужден по статье о призывах к терроризму, ч. 2 ст. 205.2 УК, штраф 800 тыс. рублей
    Центральный окружной военный суд [карточка дела]
    Судья Дмитрий Иванчиков

    • Тяжелые «фейки»Ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (с отягчающими обстоятельствами)

  • Андрей Самодуров, сотрудник МЧС, 5 лет лишения свободы условно
    Ялтинский городской суд [карточка дела]
    Судья Валентина Соколова

  • Алексей Горинов, муниципальный депутат, 7 лет колонии общего режима
    Мещанский районный суд Москвы [карточка дела]
    Судья Олеся Менделеева

  • Ирина Ген, учитель, 5 лет лишения свободы условно с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет
    Ленинский районный суд Пензы [источник]

  • Виталий Мишин, 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и запретом на администрирование интернет-ресурсов на 1 год
    Таганрогский городской суд [карточка дела]
    Судья Георгий Серебряников

  • Евгений Золотов, врач-инфекционист, штраф 3 млн рублей
    Центральный районный суд Сочи [карточка дела]
    Судья Екатерина Остапенко
  • Илья Яшин*, политик, 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима
    Мещанский районный суд Москвы [карточка дела]
    Судья Оксана Горюнова

  • Владимир Румянцев, кочегар, 3 года колонии общего режима
    Вологодский городской суд [карточка дела]
    Судья Анна Юрова

  • Олег Кашинцев, майор полиции в отставке, осужден заочно, 8 лет колонии общего режима
    Басманный районный суд Москвы [карточка дела]
    Судья Елена Ленская

  • Александр Невзоров*, журналист, осужден заочно, 8 лет колонии общего режима
    Басманный районный суд Москвы [карточка дела]
    Судья Евгения Николаева

  • Вероника Белоцерковская*, блогер, осуждена заочно, 9 лет колонии общего режима
    Басманный районный суд Москвы [карточка дела]
    Судья Елена Ленская

  • Прохор Протасов, композитор и бывший дирижер Вятской филармонии, осужден заочно, 5 лет колонии общего режима
    Первомайский районный суд Кирова [карточка дела]
    Судья Николай Фуфачев
  • Мария Пономаренко, журналистка, 6 лет колонии общего режима и запрет заниматься журналисткой деятельностью на 5 лет
    Ленинский районный суд Барнаула [карточка дела]
    Судья Ирина Завьялова

  • Дмитрий Иванов, активист, автор телеграм-канала, 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима
    Тимирязевский суд Москвы [карточка дела]
    Судья Дарья Пугачева

  • Елена Щелупанова, Петрозаводск, (также осуждена по статье о призывах к терроризму), 3 года лишения свободы условно и штраф 360 тыс. рублей
    Второй западный окружной военный суд [карточка дела]
    Судья Виталий Бакин

  • Булат Шумеков, активист, 7 лет колонии общего режима
    Киселевский городской суд Кемеровской области [карточка дела]
    Судья Валентин Сангаджиев

  • Даниил Фролкин, военнослужащий, 5,5 года лишения свободы условно
    Хабаровский гарнизонный суд [карточка дела]
    Судья Антон Брыкин

  • Супруги Александр Мартынов, 6,5 года колонии общего режима, и Людмила Разумова, 7 лет колонии общего режима
    Конаковский городской суд Тверской области [карточка дела]
    Судья Светлана Косачева

  • Андрей Балин, экс-сопредседатель отделения партии «ПАРНАС», 7 лет колонии общего режима
    Центральный районный суд Тольятти [карточка дела]
    Судья Татьяна Бегунова

  • Михаил Симонов, пенсионер, 7 лет колонии общего режима
    Тимирязевский суд Москвы [карточка дела]
    Судья Сергей Галкин

  • Олег Белоусов, 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима
    Московский районный суд Петербурга [карточка дела]
    Судья Ева Гюнтер

    • «Дискредитация»Ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ)

  • ПРОДОЛЖЕНИЕ

    • * Внесен властями РФ в реестр «иноагентов»

    Источник: Новая газета


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