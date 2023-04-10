Осужденная совесть
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Начинаем вести список жителей России, приговоренных за свою пацифистскую позицию. От штрафов до людоедских сроков.
Уже больше года российские власти преследуют противников специальной военной операции. Правозащитный проект ОВД-Инфо* зафиксировал почти 20 тысяч задержаний, насчитывается больше 450 фигурантов антивоенных дел. На этом фоне регулярно появляются новые законы, противоречащие здравому смыслу и Конституции.
Суды вынесли несколько десятков людоедских приговоров по «фейковым» делам. Наказания самые разные: от принудительных работ и штрафов до огромных сроков. «Новая газета» приводит список уже осужденных фигурантов по «фейковым» делам (ст. 207.3 УК) и по статье о «дискредитации» (ст. 280.3 УК) российской армии. Это далеко не полный перечень, и мы будем регулярно обновлять сведения.
Гражданское мужество этих людей не должно быть забыто, получившие реальные сроки должны быть внесены в списки политзаключенных, а дела всех осужденных по этим статьями должны быть пересмотрены тут же, как только это станет возможным.
«Фейки»Ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ)
Оловяннинский районный суд Забайкальского края [карточка дела]
Судья Ольга Лутошкина
Ленинский районный суд Тюмени [карточка дела]
Судья Марина Княжева
Дзержинский районный суд Оренбурга [карточка дела]
Судья Вера Турмухамбетова
Тюменский областной суд [карточка дела]
Судья Татьяна Ионова
Уссурийский районный суд Приморского края [карточка дела]
Судья Анастасия Семкина
35-й гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского [карточка дела]
Судья Константин Комлев
Майкопский городской суд республики Адыгея [карточка дела]
Судья Вячеслав Беданоков
Первомайский районный суд Пензы [карточка дела]
Судья Сергей Зазнобин
Омский районный суд [карточка дела]
Судья Оксана Колосова
Алуштинский городской суд республики Крым [карточка дела]
Судья Александр Захаров
Первомайский районный суд Кирова [карточка дела]
Судья Константин Ожегов
Октябрьский районный суд Новосибирска [источник]
Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан [карточка дела]
Судья Лилия Разяпова
Набережночелнинский суд Татарстана [карточка дела]
Судья Агля Сахипов
Красногвардейский районный суд Республики Адыгея [карточка дела]
Судья Арсен Тлиш
Рудничный районный суд Прокопьевска [карточка дела]
Судья Ольга Лучанкина
Центральный окружной военный суд [карточка дела]
Судья Дмитрий Иванчиков
Тяжелые «фейки»Ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (с отягчающими обстоятельствами)
Ялтинский городской суд [карточка дела]
Судья Валентина Соколова
Мещанский районный суд Москвы [карточка дела]
Судья Олеся Менделеева
Ленинский районный суд Пензы [источник]
Таганрогский городской суд [карточка дела]
Судья Георгий Серебряников
Центральный районный суд Сочи [карточка дела]
Судья Екатерина Остапенко
Мещанский районный суд Москвы [карточка дела]
Судья Оксана Горюнова
Вологодский городской суд [карточка дела]
Судья Анна Юрова
Басманный районный суд Москвы [карточка дела]
Судья Елена Ленская
Басманный районный суд Москвы [карточка дела]
Судья Евгения Николаева
Басманный районный суд Москвы [карточка дела]
Судья Елена Ленская
Первомайский районный суд Кирова [карточка дела]
Судья Николай Фуфачев
Ленинский районный суд Барнаула [карточка дела]
Судья Ирина Завьялова
Тимирязевский суд Москвы [карточка дела]
Судья Дарья Пугачева
Второй западный окружной военный суд [карточка дела]
Судья Виталий Бакин
Киселевский городской суд Кемеровской области [карточка дела]
Судья Валентин Сангаджиев
Хабаровский гарнизонный суд [карточка дела]
Судья Антон Брыкин
Конаковский городской суд Тверской области [карточка дела]
Судья Светлана Косачева
Центральный районный суд Тольятти [карточка дела]
Судья Татьяна Бегунова
Тимирязевский суд Москвы [карточка дела]
Судья Сергей Галкин
Московский районный суд Петербурга [карточка дела]
Судья Ева Гюнтер
«Дискредитация»Ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ)
* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов»
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Источник: Новая газета
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