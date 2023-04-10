Осужденная совесть

Начинаем вести список жителей России, приговоренных за свою пацифистскую позицию. От штрафов до людоедских сроков.

Уже больше года российские власти преследуют противников специальной военной операции. Правозащитный проект ОВД-Инфо* зафиксировал почти 20 тысяч задержаний, насчитывается больше 450 фигурантов антивоенных дел. На этом фоне регулярно появляются новые законы, противоречащие здравому смыслу и Конституции.

Суды вынесли несколько десятков людоедских приговоров по «фейковым» делам. Наказания самые разные: от принудительных работ и штрафов до огромных сроков. «Новая газета» приводит список уже осужденных фигурантов по «фейковым» делам (ст. 207.3 УК) и по статье о «дискредитации» (ст. 280.3 УК) российской армии. Это далеко не полный перечень, и мы будем регулярно обновлять сведения.

Гражданское мужество этих людей не должно быть забыто, получившие реальные сроки должны быть внесены в списки политзаключенных, а дела всех осужденных по этим статьями должны быть пересмотрены тут же, как только это станет возможным.

«Фейки»Ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ)

Петр Мыльников, штраф 1 млн рублей

Оловяннинский районный суд Забайкальского края [карточка дела]

Судья Ольга Лутошкина

Антон Шамонов, 6 месяцев исправительных работ

Ленинский районный суд Тюмени [карточка дела]

Судья Марина Княжева

Иван Москаленко, 8 месяцев исправительных работ

Дзержинский районный суд Оренбурга [карточка дела]

Судья Вера Турмухамбетова

Дэвид Эйхендорф (Эдуард Щербаков), программист, 6 месяцев колонии-поселения (вышел на свободу 8 августа 2022 года)

Тюменский областной суд [карточка дела]

Судья Татьяна Ионова

Федор Эрбес, 6 месяцев исправительных работ

Уссурийский районный суд Приморского края [карточка дела]

Судья Анастасия Семкина

Илья Карпенко, военнослужащий, штраф 800 тыс. рублей

35-й гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского [карточка дела]

Судья Константин Комлев

Елена Сумина, пенсионерка, штраф на сумму ее пенсии за год — 209 811 рублей 36 копеек

Майкопский городской суд республики Адыгея [карточка дела]

Судья Вячеслав Беданоков

Дмитрий Волков, 1 год лишения свободы условно

Первомайский районный суд Пензы [карточка дела]

Судья Сергей Зазнобин

Евгений Круглов, археолог, 8 месяцев исправительных работ

Омский районный суд [карточка дела]

Судья Оксана Колосова

Александр Тарапон, 2,5 года колонии строгого режима (не погашена судимость)

Алуштинский городской суд республики Крым [карточка дела]

Судья Александр Захаров

Никита Фоминых, 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка ежемесячно в доход государства

Первомайский районный суд Кирова [карточка дела]

Судья Константин Ожегов

Елена Тардасова-Юн, гражданская активистка, 11 месяцев исправительных работ

Октябрьский районный суд Новосибирска [источник]

Раиса Болдова, экоактивистка, 1 год исправительных работ условно с испытательным сроком в 6 месяцев

Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан [карточка дела]

Судья Лилия Разяпова

Руслан Ганеев, веб-разработчик, 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства

Набережночелнинский суд Татарстана [карточка дела]

Судья Агля Сахипов

Игорь Коротков, штраф 800 тыс. рублей

Красногвардейский районный суд Республики Адыгея [карточка дела]

Судья Арсен Тлиш

Андрей Новашов, журналист, 8 месяцев исправительных работ

Рудничный районный суд Прокопьевска [карточка дела]

Судья Ольга Лучанкина

Сергей Карновский, Самара, помимо «фейковой» статьи также осужден по статье о призывах к терроризму, ч. 2 ст. 205.2 УК, штраф 800 тыс. рублей

Центральный окружной военный суд [карточка дела]

Судья Дмитрий Иванчиков

Тяжелые «фейки»Ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (с отягчающими обстоятельствами)

Андрей Самодуров, сотрудник МЧС, 5 лет лишения свободы условно

Ялтинский городской суд [карточка дела]

Судья Валентина Соколова

Алексей Горинов, муниципальный депутат, 7 лет колонии общего режима

Мещанский районный суд Москвы [карточка дела]

Судья Олеся Менделеева

Ирина Ген, учитель, 5 лет лишения свободы условно с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение 3 лет

Ленинский районный суд Пензы [источник]

Виталий Мишин, 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и запретом на администрирование интернет-ресурсов на 1 год

Таганрогский городской суд [карточка дела]

Судья Георгий Серебряников

Евгений Золотов, врач-инфекционист, штраф 3 млн рублей

Центральный районный суд Сочи [карточка дела]

Судья Екатерина Остапенко

Илья Яшин*, политик, 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима

Мещанский районный суд Москвы [карточка дела]

Судья Оксана Горюнова

Владимир Румянцев, кочегар, 3 года колонии общего режима

Вологодский городской суд [карточка дела]

Судья Анна Юрова

Олег Кашинцев, майор полиции в отставке, осужден заочно, 8 лет колонии общего режима

Басманный районный суд Москвы [карточка дела]

Судья Елена Ленская

Александр Невзоров*, журналист, осужден заочно, 8 лет колонии общего режима

Басманный районный суд Москвы [карточка дела]

Судья Евгения Николаева

Вероника Белоцерковская*, блогер, осуждена заочно, 9 лет колонии общего режима

Басманный районный суд Москвы [карточка дела]

Судья Елена Ленская

Прохор Протасов, композитор и бывший дирижер Вятской филармонии, осужден заочно, 5 лет колонии общего режима

Первомайский районный суд Кирова [карточка дела]

Судья Николай Фуфачев

Мария Пономаренко, журналистка, 6 лет колонии общего режима и запрет заниматься журналисткой деятельностью на 5 лет

Ленинский районный суд Барнаула [карточка дела]

Судья Ирина Завьялова

Дмитрий Иванов, активист, автор телеграм-канала, 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима

Тимирязевский суд Москвы [карточка дела]

Судья Дарья Пугачева

Елена Щелупанова, Петрозаводск, (также осуждена по статье о призывах к терроризму), 3 года лишения свободы условно и штраф 360 тыс. рублей

Второй западный окружной военный суд [карточка дела]

Судья Виталий Бакин

Булат Шумеков, активист, 7 лет колонии общего режима

Киселевский городской суд Кемеровской области [карточка дела]

Судья Валентин Сангаджиев

Даниил Фролкин, военнослужащий, 5,5 года лишения свободы условно

Хабаровский гарнизонный суд [карточка дела]

Судья Антон Брыкин

Супруги Александр Мартынов, 6,5 года колонии общего режима, и Людмила Разумова, 7 лет колонии общего режима

Конаковский городской суд Тверской области [карточка дела]

Судья Светлана Косачева

Андрей Балин, экс-сопредседатель отделения партии «ПАРНАС», 7 лет колонии общего режима

Центральный районный суд Тольятти [карточка дела]

Судья Татьяна Бегунова

Михаил Симонов, пенсионер, 7 лет колонии общего режима

Тимирязевский суд Москвы [карточка дела]

Судья Сергей Галкин

Олег Белоусов, 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима

Московский районный суд Петербурга [карточка дела]

Судья Ева Гюнтер

«Дискредитация»Ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов»

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