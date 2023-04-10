Мнение: Дорога из Китая в Магадан, антикитайские игральные карты и зелёная зависимость Европы от Китая

1. По слухам, в Китае задумались о постройке дороги в российский Магадан. Этот проект очень важен для китайской экономики (ссылка):



Причины для Китая ясны: российская Якутия является крупнейшим регионом России и поэтому очень богата природными ресурсами, в том числе углем, алмазами, золотом, рудами черных и цветных металлов, редкими металлами, древесиной. Все это нужно экономике КНР, и Китай планирует строить дорогу в обмен на доступ к импортным возможностям по этим ресурсам. Россия также выиграет от экспорта этих ресурсов, увеличится ВРП регионов.

Новая дорога «Якутск — Магадан» конечно же будет соединена с Поднебесной.

Дорога пойдет из китайского Мохэ к границе с Россией в Джалинде, а затем на Якутск, откуда развернется дальше на восток к Магадану (источник). Для экспорта, судя по всему, важен именно магаданский порт, а также богатая ресурсами Магаданская область (источник). <…>

Строительство новых и модернизация существующих железнодорожных путей входит в программу развития Дальнего Востока, поэтому Россия также планировала связать Якутск и Магадан ж/д путями. А текущая геополитическая обстановка с разворотом торговых путей из России в Азию (как раз преимущественно Китай) ускорит развитие транспортных сетей Дальнего Востока.

Особо для России важна готовность Китая инвестировать в продолжение железной дороги к Магадану — центру одного из самых отдаленных регионов Дальнего Востока России, т.к. без экспортных возможностей проект мог принести убытки для России, а стоит он сотни миллиардов рублей.

Сейчас российская и китайская стороны будут координировать совместные действия по реализации проекта. И проект дороги от КНР через Якутск к порту Магадана вполне можно назвать новым международным транспортным коридором.

Я уже жду возмущённые возгласы от сторонников идеологии чучхе, которые полагают, что Россия не имеет права продавать ресурсы, даже если ценой отказа от продажи ресурсов является голод в стране.

2. Американцы усиленно готовятся к вторжению в Тайвань. Плохая новость для соседней республики — похоже, скоро американцам станет совсем не до них (ссылка):

В армии США замечены игральные карты из специальной “китайской” колоды – с образцами китайской военной техники и стрелкового вооружения.

В прошлый раз такие колоды печатались и раздавались военнослужащим перед вторжением в Ирак.

3. Блогер Китайский связной пишет (ссылка):

ЕК надеется, что к 2030 году законодательство обеспечит 40% местную долю ключевых «зеленых» технологий, но, пишет Bloomberg – «Цифры суровы».

В 2021 году ЕС получал около 42% импортируемого газа из России. От Китая импортировала ветряных турбин на 64%, солнечных батарей на 89% и поставок электромобилей и технологий EVs на 43%.

По данным BloombergNEF, еще большая зависимость ЕС от сырья из Китая, имеющего более 75% мировых производственных мощностей для литий-ионных аккумуляторов.

В сухом остатке: такая зависимость от иностранных комплектующих и сырья, имеет важные последствия для национальной безопасности, резюмирует агентство. Если вы зависите от импорта расходных материалов, иностранные государства могут попросту остановить вашу экономику.