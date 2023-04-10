 

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер встретился с будущими контрактниками в пункте отбора

10.04.2023, 20:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заслуженный артист России Сергей Векслер посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Актер театра и кино поддержал тех, кто отправляется на выполнение боевых задач.

Пункт отбора произвел на артиста хорошее впечатление. Векслер отметил организованность работы и хорошую обстановку.

“То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно”, – приводит слова актера Агентство городских новостей “Москва”.

Единый пункт отбора на службу по контракту открылся 3 апреля. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Необходимую информацию о работе пункта и условиях службы по контракту можно получить по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Военнослужащим и членам их семей доступны льготы, меры социальной поддержки, выплаты и прочее.

В мессенджере “Телеграм” 4 апреля заработал чат-бот для желающих служить по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot ответит на интересующие вопросы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07.20 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне признаков восстановления спроса

10.02.22 / Пожар из-за короткого замыкания произошел в Шереметьево

18.10.20 / США пригрозили санкциями связанным с продажей оружия Ирану лицам

03.09.20 / Меркель назвала сообщения об «отравлении» Навального «удручающими»

12.07.20 / В ЕС назвали выполнение Минских соглашений единственным путем урегулирования в Донбассе

19.07.20 / Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

09.04.23 / Toyota представила гибрид Toyota Prius Prime нового поколения

11.07.21 / У самой большой кометы появился хвост

07.09.20 / Захарова призвала Берлин ответить на запрос Москвы о Навальном

01.07.20 / Екатеринбургский эксперт: Избиркомы в регионе действовали очень грамотно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика