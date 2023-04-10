Медальный зачет

На губернатора Воронежской области Гусева посыпался дождь из наград и благодарностей. За что?

С начала проведения СВО для губернаторов приграничных с Украиной областей РФ — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской — настали тяжелые дни. Регионы, принявшие огромное количество бойцов и военной техники, стали коридорами, по которым все это перебрасывается в зону СВО и обратно. А в приграничных районах той же Воронежской области — Кантемировском, Россошанском, Ольховатском, Богучарском — настоящее броуновское движение: кто-то едет «туда», кто-то возвращается «оттуда», кто-то разбивает лагеря для скорой переброски «за кордон», кого-то везут и размещают в приграничных госпиталях…

В общем, нагрузка на муниципальную инфраструктуру — колоссальная, причем все районы, разумеется, безвозмездно помогают военным: дают технику для строительства полевых лагерей, проводят свет, обеспечивают топливом. Ну а военные благодарят как могут — то снесут танком светофор в центре города, то перебьют кабель, питающий полгорода, то гусеницами за несколько дней начисто разобьют дорогу…

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале регулярно рассказывает о том, как регион помогает участникам СВО, какие грузы отправляет туда, пишет о волонтерах, о добровольцах, «берущих оружие по зову сердца».

Понятно, что в коротких заметках о похоронах участников СВО или вручении родителям погибших правительственных наград губернатор уже не фигурирует — только районные чиновники… Зато за время проведения СВО воронежский губернатор стал часто упоминаться в подконтрольных региональному правительству СМИ в связи с различными наградами и благодарностями за активную помощь в проведении СВО.

В самом конце осени 2022-го на имя Александра Гусева пришло благодарственное письмо от командира и бойцов войсковой части, сформированной в сентябре 2022 года из жителей Воронежской области. Военнослужащие поблагодарили губернатора и всех ответственных сотрудников облправительства «за помощь в обеспечении личного состава зимним обмундированием, обувью и другими необходимыми вещами».

В декабре 2022-го первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко вручил губернатору Воронежской области Александру Гусеву орден Дружбы. В описании этой награды говорится: «Орденом Дружбы награждаются в том числе за особые заслуги в укреплении мира и дружбы между народами».

В феврале 2023-го Александр Гусев получил письмо со словами благодарности в адрес воронежской компании «Русское поле». Глава МВД Чеченской Республики Руслан Алханов выразил признательность воронежцам за поддержку спецназа «Ахмат» и сотрудников МВД Чечни и за гуманитарную помощь, оказанную бойцам, находящимся на передовой в зоне спецоперации в районе Лисичанска.

Фирма «Русское поле» передала сотрудникам тыла МВД по Чеченской Республике в Луганск более 2,5 т гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и теплое белье.

«Мы глубоко признательны Вам, Александр Викторович, за всестороннюю поддержку, которая крайне необходима в это непростое время всем принимающим участие в боевых действиях защитникам нашего Отечества», — написал Руслан Алханов.

А в самом начале марта 2023-го еще одна награда нашла своего героя, которым по стечению обстоятельств снова оказался губернатор Воронежской области. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил его медалью «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества».

Александр Гусев тогда напомнил, что в Воронежской области действует программа по обустройству и восстановлению воинских захоронений, и только за три последних года регион восстановил более чем 70 скульптурных композиций на военно-мемориальных объектах Воронежской области.

В характеристике министерства на губернатора было отмечено, что Александр Гусев «умело обеспечивает координацию деятельности органов государственной власти» с коллегами-военными в период проведения СВО.

Алексей Ключев

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