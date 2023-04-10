Мнение: Подушевой ВВП империй в 1913 году, невозвращенцы эпохи Пушкина и численность скота после революции

1. По новейшим оценкам историков экономbки, ВВП (размер экономики) Российской Империи в 1913 году в пересчёте на душу населения был примерно втрое ниже, чем в США, и всего лишь в 1,5-2 раза ниже, чем в западноевропейских странах (ссылка). При этом Россия развивалась быстрее других великих держав. А величина разрыва примерно соответствует нынешней, только теперь мы прекрасно видим, как США и Западная Европа без стыда и совести накручивают себе ВВП, при том реальный уровень жизни там не столь уж и высок: те же европейцы с трудом себе могут позволить даже нормальное отопление зимой.



Для сравнения, уровень жизни советского гражданина от уровня жизни, например, среднего финна — бывшего подданного Российской Империи — отличался примерно в 10 раз. Когда финны приезжали к нам в Ленинград, они производили впечатление каких-то невероятных богачей.

2. По наводке Виктора Мараховского. 1835, два года до гибели Пушкина. Русский диссидент-невозвращенец, воспитанник киевской гимназии Владимир Печерин пишет из-за границы:



Как сладостно отчизну ненавидеть

И жадно ждать ее уничтожения!

И в разрушении отчизны видеть

Всемирную десницу возрождения!

За рубежом господин Печерин вращался в кругу революционеров, встречался в Лондоне с Герценом и не уставал повторять, что ненавидит и презирает Россию.

Кстати, русскоязычная Википедия пишет о господине Печерине весьма благожелательно, как будто это пример для подражания (ссылка).

Печерин глубоко осознал значение Берлинского университета, как центра европейской науки того времени, в котором преподавание «основано на идеях и насквозь проникнуто идеями». Европейские впечатления (в частности, резко негативное отношение к русским как к «новым гуннам») окончательно утвердили его в мнении о России как «фокусе деспотизма», главном тормозе на пути всеобщего прогресса.

3. К вопросу о количестве скота в России до и после революции. Блогер konstantinus-a пишет (ссылка):

Похожая картина наблюдается и в животноводстве. К сожалению, в советских статсборниках нет данных о поголовье крупного рогатого скота в 1913 году, приводятся лишь цифры за военный 1916 год, когда оно значительно сократилось по сравнению с мирным временем. Современные исследователи А.Маркевич и М.Харрисон в статистическом приложении к своей известной работе «Первая мировая война, Гражданская война и восстановление. Национальный доход России в 1913-1928 гг.» приводят оценку: 61,096 млн. голов крупного рогатого скота в 1913 году в границах межвоенного СССР. Эту оценку можно считать минимальной, потому что для 1916 года их данные ниже, чем официальная советская статистика (49,966 млн. голов по сравнению с 51,697 млн. голов в сборниках «Народное хозяйство СССР»). Поскольку на конец 1913 года в границах межвоенного СССР проживало 139,3 млн. человек, на 1000 человек населения приходилось как минимум 438,6 голов крупного рогатого скота. Этот показатель при Сталине также не удалось превзойти.

Как видно, при Ленине-Сталине поголовье скота так и не достигло уровня 1913 года. А если учесть, что колхозный скот был тощим и больным, чем разительно отличался от холёного и сытого частного скота, разрыв получается разительным.