Доктор Мясников предупреждает об опасности диуретиков

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10.04.2023, 19:55, Разное
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Александр Мясников, врач общей практики и кардиолог, заявил, что прием диуретиков может вызвать аритмию.

Доктор Мясников предупреждает об опасностях, связанных с приемом диуретиков. Доктор считает, что диуретики тесно связаны с аритмией, или нарушениями сердечного ритма. По словам доктора, диуретики выводят из организма калий и натрий, а также некоторые микроэлементы. Это объясняет, почему они могут вызывать аритмию.

Александр Мясников считает, что при аритмии важно проверять уровень электролитов в крови. По его словам, падение уровня электролитов может быть связано с дисбалансом электролитов после применения диуретиков. Это “классическое осложнение”, которое может быть вызвано приемом диуретиков, считает врач.


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