Топ с пышными рукавами или мини-платье: что надеть на велосипедную прогулку

Если вы выбрали в качестве тренировок велосипедные прогулки, должно быть, время от времени вам кажется, что такой спорт довольно скучный. Если у вас нет друзей, которые могли бы разделить с вами такое времяпрепровождение, самое время немного разнообразить ваши велопрогулки.

Сделать это можно с помощью обновления своего образа. Не стоит полагать, что на велосипеде можно кататься только в футболке и серых трениках с вытянутыми коленками. Можно выглядеть настолько непревзойденно, что вы сами будете получать удовольствие от своего образа. А уж о том, что вы станете привлекать максимум внимания, и говорить не нужно.

Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы на вашем велосипеде была милая корзинка со свежими цветами. Хоть такое дополнение кажется мелочью, поверьте, оно способно “сделать” ваш день, а ваше настроение от аромата весенних цветов будет на высоте.

Наденьте топ с пышными рукавами

Когда вы едете на велосипеде, основной фокус внимания привлекает именно верхняя часть вашего тела, поэтому важно подумать, что надеть. Именно поэтому следует выбрать такой топ или рубашку, которая будет вам к лицу. Эта вещь может иметь пышные рукава и белый цвет, что подчеркнет оттенок вашей кожи. Стоит признаться, что любая рубашка с рукавами-баллонами выглядит просто шикарно и отлично подходит к любому ряду.

Наденьте шорты

Прогулка на велосипеде должна соответствовать моде. Подчеркните свой стиль короткими облегающими шортами, которые не только сделают вас элегантной, но и позволят чувствовать себя комфортно, ведь ваши движения совершенно не будут стеснены.

Выберите подходящий комплект

Подбирать однотонные комплекты уже может быть веселым занятием. А вот если надеть один из них на велопрогулку, то вы можете стать настоящей королевой стрит-стайла. Подчеркните соблазнительные формы короткими шортами, а талию приоткройте за счет укороченного топа.

Наденьте слои

Даже летом бывают прохладные дни, поэтому необходимо запастись одеждой, которая позволит вам вовремя утеплиться. Это может быть объемный свитер, ваши любимые джинсы прямого кроя, а также базовая футболка, которая так приятна к телу.

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Наденьте мини-платье

Если вы до сих пор полагали, что мини-платье – это не та одежда, которая подходит для езды на велосипеде, самое время сменить свое мнение. Вы можете надеть под такое платье спортивные облегающие эластиковые шорты, и тогда ничто не будет сковывать ваших движений.

Наденьте аксессуары

Вы можете надеть самую обычную одежду и дополнить ее несколькими аксессуарами. Это позволит вам полностью изменить ваш внешний облик. Например, если вы выбрали для велопрогулки джинсовые шорты и базовую черную майку, обязательно дополните их солнцезащитными очками и стильной шляпой.

Французская элегантность и комфорт

Велопрогулка – это не обязательно скучное избавление от лишних калорий. Вы можете превратить поездку на велосипеде в настоящую французскую историю, если наденете пиджак в клетку, красный берет и подберете к нему элегантный рюкзачок, который вам обязательно пригодится, ведь по пути вам нужно будет заехать за ароматными круассанами.