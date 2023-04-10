 

Гармаш объявил о выходе второй части собравшего 7,5 миллиарда рублей фильма “Чебурашка”

10.04.2023, 19:32, Новости дня
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Новый кинофильм “Чебурашка” режиссера Дмитрия Дьяченко стал одним из самых кассовых в России и СНГ и собрал 7 с половиной миллиарда рублей. Семейная комедия вышла на экраны 1 января 2023 года и сразу завоевала сердца миллионов поклонников, причем как взрослых, так и маленьких.

Сюжет картины повествует о новых приключениях всеми любимого персонажа по кличке Чебурашка, который вдруг задается вопросом, легко ли быть человеком. Зверек оказывается в небольшом приморском городе, куда случайно приезжает в коробке апельсинов.

В беседе с журналистами Сергей Гармаш обрадовал поконников радостной новостью о том, что добрая и поучительная история получит продолжение, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”. Более того, создатели сиквела уже работают над этим. Об этом Сергей Гармаш заявил на премьере картины в Геническе Херсонской области. Зритеи встретили любимого актера, а также новость о продолжении фильма овациями. “Да, будет”, – ответил Гармаш в ответ на соответствующий вопрос.

О том, когда ждать продолжение фильма “Чебурашка”, пока не сообщается. Также не известно, кто будет сниматься в главных ролях, но Сергей Гармаш там точно будет.


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