“Бузова – точно нет”: какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву

С тех пор, как

Алла Пугачева покинула Россию, разговоры о новой звезде российского шоу-бизнеса

не стихают. Судя по всему, россияне привыкли к яркой и главной артистке на

сцене, поэтому ждут новую певицу. Кому же достанется звание новой примадонны —

вопрос открытый.

Нумеролог Дарья

Колегова поделилась, какая блондинка заменит ушедшую с российской сцены Аллу

Борисовну. Первой в поле зрения эксперта попала Ольга Бузова. Поющая ведущая с

каждым годом завоевывает все новые и новые горизонты популярности. Однако, нумеролог

не видит ее на месте Пугачевой.

“Ольга

Бузова точно — нет. Ольга — яркая, рвущая шаблоны. А Пугачева — признанный авторитет”,

— комментирует Дарья.

А вот другая

популярная певица Люся Чеботина очень подходит на место главной звезды шоу-бизнеса.

Так говорят цифры нумерологу. Напомним, что Люся прославилась песней “Монако”,

ставшей хитом прошлого лета. Однако покорять сцену она начала еще раньше — в

проектах “Голос”, “Главная сцена” и других.

“Что

касается Люси, мой ответ утвердительный”, — заявил нумеролог.

Недавно будущая

преемница Аллы Пугачевой презентовала песню “Мое”. Эта композиция

могла бы выйти и раньше, но все сроки сдвинул дуэт с Димой Биланом. В конце

декабря вышел их совместный сингл “Секрет на двоих”.