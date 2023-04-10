 

“Бузова – точно нет”: какая блондинка заменит ушедшую Пугачеву

10.04.2023, 19:32, Разное
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С тех пор, как
Алла Пугачева покинула Россию, разговоры о новой звезде российского шоу-бизнеса
не стихают. Судя по всему, россияне привыкли к яркой и главной артистке на
сцене, поэтому ждут новую певицу. Кому же достанется звание новой примадонны —
вопрос открытый.

Нумеролог Дарья
Колегова поделилась, какая блондинка заменит ушедшую с российской сцены Аллу
Борисовну. Первой в поле зрения эксперта попала Ольга Бузова. Поющая ведущая с
каждым годом завоевывает все новые и новые горизонты популярности. Однако, нумеролог
не видит ее на месте Пугачевой.

“Ольга
Бузова точно — нет. Ольга — яркая, рвущая шаблоны. А Пугачева — признанный авторитет”,
— комментирует Дарья.

А вот другая
популярная певица Люся Чеботина очень подходит на место главной звезды шоу-бизнеса.
Так говорят цифры нумерологу. Напомним, что Люся прославилась песней “Монако”,
ставшей хитом прошлого лета. Однако покорять сцену она начала еще раньше — в
проектах “Голос”, “Главная сцена” и других.

“Что
касается Люси, мой ответ утвердительный”, — заявил нумеролог.

Недавно будущая
преемница Аллы Пугачевой презентовала песню “Мое”. Эта композиция
могла бы выйти и раньше, но все сроки сдвинул дуэт с Димой Биланом. В конце
декабря вышел их совместный сингл “Секрет на двоих”.


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