Забастовка британского врачебного персонала может привести к переносу 250 тысяч операций

Четырёхдневная забастовка младшего врачебного персонала британских больниц, запланированная на эту неделю, может привести к переносу 250 тысяч операций и осмотров, пишет Sky News. Эксперт Стивен Поуис отмечает, что забастовка состоится сразу после праздников: из-за этого больницам придётся почти 100 часов работать без половины персонала.



AP

Министр здравоохранения Великобритании Стивен Баркли обвинил младший врачебный персонал британских больниц в «воинствующей позиции», пишет Sky News. Баркли отметил, что намеченная ими четырёхдневная забастовка спланирована по времени так, чтобы нанести максимальный ущерб пациентам.

Забастовка младшего врачебного персонала продлится с 11-го по 15 апреля, пишет Sky News. Причина забастовки заключается в спорах по зарплате. Согласно оценкам, из-за забастовки придётся отложить примерно 250 тыс. осмотров и операций. Профессор Стивен Поуис подчеркнул, что ситуация особенно осложняется тем, что забастовка начнётся сразу после четырёхдневных праздников. В итоге британским госпиталям придётся проработать до 100 часов почти без половины своего обычного штата.

Как пишет Sky News, приоритетом для больниц будут чрезвычайные случаи, а также всё, что связано с новорождёнными. Между тем, ассоциация британских медиков настаивает на том, чтобы Министерство здравоохранения разрешило проблему зарплат младшего врачебного персонала, заявляя, что их реальные доходы упали на 25%. В ассоциации заявили, что забастовки можно избежать в случае поступления достойного предложения, однако в министерстве настаивают на том, что перед переговорами ассоциация должна отменить забастовку.

Сотрудница организации NHS Confederation Лейла Маккей напомнила, что во время последней забастовки младшего врачебного персонала пришлось перенести 175 тыс. осмотров и операций. По словам Маккей, эксперты из здравоохранительной области опасаются предстоящей забастовки сильнее, чем какой-либо другой.