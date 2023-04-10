Скандалы: «Враг бросил на это все силы» – Дугин пояснил, почему Запад считает Пригожина приоритетной целью

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин является приоритетной целью для Запада, поскольку бизнесмен и его формирование стали своеобразным символом России

Такое мнение выразил в своем Telegram-канале философ и ученый Александр Дугин. Суть «оркестра» и его создателя наглядно передает снятый Пригожиным фильм «Лучшие в аду», считает политолог. Дугин отметил, что эта картина прекрасно отражает стихию СВО и заставляет задуматься о ценности жизни, а также передает происходящее внутри человека, насмерть сражающегося с противником.

«Именно потому, что Пригожин не просто ведет СВО, но и постигает СВО, принимает ее страшную логику и свободно и суверенно вступает в ее стихию, он и представляет собой такой кошмар для врага», — заявил социолог.

Ни Киев, ни Запад не могут похвастаться такими символами. По этой причине Пригожин для них является самой важной целью.

Кроме того, уверен социолог, ЧВК «Вагнер» и Пригожин участвуют в СВО не ради денег, а формирование является скорее боевым братством, нежели обычной частной военной компанией. По его мнению, бойцы оркестра в первую очередь отправились на этот бой для защиты своей страны любой ценой.

«Не стоит удивляться поэтому, что именно ЧВК «Вагнер» вызывает у противника такую бешеную ненависть, и Запад бросил на уничтожение этого формирования и лично Евгения Пригожина все силы», — полагает Дугин.

ЧВК «Вагнер» отметилась на самых сложных участках фронта. Сейчас «оркестр» занимается освобождением Бахмута, который представляет большое значение для дальнейшего наступления на позиции киевского режима. При этом ВСУ, несмотря на большие потери, не отступают из города, продолжая перебрасывать на этот участок фронта все новые ресурсы.

Кирилл Куликов