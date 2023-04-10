 

Скандалы: «Враг бросил на это все силы» – Дугин пояснил, почему Запад считает Пригожина приоритетной целью

10.04.2023, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин является приоритетной целью для Запада, поскольку бизнесмен и его формирование стали своеобразным символом России

Такое мнение выразил в своем Telegram-канале философ и ученый Александр Дугин. Суть «оркестра» и его создателя наглядно передает снятый Пригожиным фильм «Лучшие в аду», считает политолог. Дугин отметил, что эта картина прекрасно отражает стихию СВО и заставляет задуматься о ценности жизни, а также передает происходящее внутри человека, насмерть сражающегося с противником.

«Именно потому, что Пригожин не просто ведет СВО, но и постигает СВО, принимает ее страшную логику и свободно и суверенно вступает в ее стихию, он и представляет собой такой кошмар для врага», — заявил социолог.

Ни Киев, ни Запад не могут похвастаться такими символами. По этой причине Пригожин для них является самой важной целью.

Кроме того, уверен социолог, ЧВК «Вагнер» и Пригожин участвуют в СВО не ради денег, а формирование является скорее боевым братством, нежели обычной частной военной компанией. По его мнению, бойцы оркестра в первую очередь отправились на этот бой для защиты своей страны любой ценой.

«Не стоит удивляться поэтому, что именно ЧВК «Вагнер» вызывает у противника такую бешеную ненависть, и Запад бросил на уничтожение этого формирования и лично Евгения Пригожина все силы», — полагает Дугин.

ЧВК «Вагнер» отметилась на самых сложных участках фронта. Сейчас «оркестр» занимается освобождением Бахмута, который представляет большое значение для дальнейшего наступления на позиции киевского режима. При этом ВСУ, несмотря на большие потери, не отступают из города, продолжая перебрасывать на этот участок фронта все новые ресурсы.

Кирилл Куликов


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.22 / «Не употребляла ничего, кроме алкоголя» — тусовка премьера Финляндии облетела интернет

09.07.20 / Саакашвили: Пьем с Березовским, в два часа ночи он говорит: “Хочу жениться на этой девушке. Устройте мне церковную свадьбу”. Разбудили епископа в три часа ночи

26.03.23 / Мнение: Свобода и демократия по-чешски, себестоимость производства снарядов в ЕС и число западных наёмников

04.01.22 / Великое постсоветское расхождение

01.10.22 / Проскурякова родила, а Николаев привел в дом новую женщину: у пары началась новая жизнь

12.01.22 / Телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане

24.08.20 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

14.04.22 / Из-за подорожания стройматериалов цены на квартиры в Москве взлетели

30.05.22 / Китай и Европа идут к регулированию ИИ, но это может расколоть мир напополам

29.01.22 / Находка для худеющих: клубника поможет сбросить лишний вес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика