 

Минсельхоз Белоруссии рассказал о планах повысить урожайность при помощи тактического ядерного оружия

10.04.2023, 18:33, Разное
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Тактическое ядерное оружие может быть применено и в мирных целях – например, для повышения урожайности картофеля и других сельскохозяйственных культур.

С таким заявлением выступило министерство сельского хозяйства Белоруссии.

Заместитель министра по вопросам ядерного вооружения Ярослав Бородулин рассказал журналистам о научных исследованиях, сделанных в пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС районах страны в 1980-х годах. Оказалось, что помимо негативных последствий, радиационное заражение местности имело и позитивное влияние. Лук репчатый, сахарная кукуруза, картофель, свекла и кабачки имели повышенную массу и отличались исключительными вкусовыми качествами.

Также некоторые овощи можно было использовать в качестве ночного светильника, а очистки применялись для борьбы с крысами и тараканами.

– По нашим расчётам, всего одного тактического удара по полю хватит, чтобы на площади до 50 га урожайность выросла в разы, – говорит Ярослав Бородулин. – В то время, как другие страны ищут повод уничтожить друг друга и весь мир, мы выступаем за исключительно мирный атом. Наши учёные уже произвели все необходимые расчёты. Запаса ракет, переданного нам Россией, хватит, чтобы вернуть себе мировое первенство в производстве всех овощей, которые растут в нашем климате.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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