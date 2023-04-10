Славянская гимнастика для будущих мам: как она помогает установить контакт со своими желаниями

Беременность – это особый период в жизни женщины, когда она становится не только ответственной за себя, но и за жизнь развивающегося ребенка. В связи с этим многие будущие мамы начинают задумываться о здоровье своего малыша и о своем физическом и эмоциональном благополучии. В данной статье мы рассмотрим, как славянская гимнастика может помочь будущим мамам установить контакт со своими желаниями и подготовиться к родам.

Что это славянская гимнастика

Это особый вид физических упражнений, созданный с целью укрепления здоровья и повышения жизненной энергии. Она включает в себя различные упражнения для тела, дыхания и медитации, которые помогают улучшить физическую форму и эмоциональное состояние. Утренние занятия такими физическими упражнениями как глоток хорошего кофе. Тело расслаблено и открыто, возникает состояние радости и спокойствия.

Славянская гимнастика для будущих мам

Славянская гимнастика может быть особенно полезной для будущих мам, так как она помогает установить контакт со своими желаниями и потребностями. Во время беременности женщина испытывает множество эмоциональных и физических изменений, и славянская гимнастика может помочь ей справиться с этими изменениями.

Какие преимущества может дать славянская гимнастика беременной женщине:

Уменьшение болей в спине и ногах. Улучшение кровообращения и уменьшение отеков. Повышение гибкости и силы мышц. Улучшение настроения и снижение уровня стресса. Установление контакта со своим телом и ребенком.

Основные принципы славянской гимнастики

Полный комплекс славянской гимнастики включает 27 упражнений, разделенных на три мира славянской мифологии: верхний, средний и нижний.

На каждом уровне есть по 9 упражнений, и каждая поза имеет свой символ. Необязательно выполнять все упражнения сразу: можно выбрать несколько и постепенно добавлять новые.

Личный комплекс может состоять из 7 упражнений: 2 позы из каждого уровня и одно основное упражнение, которое отражает духовный мир, мечты и стремления человека. Важно выбирать упражнения, которые подходят именно тебе, и не пренебрегать регулярной тренировкой.

Главные правила выполнения славянской гимнастики

Для начала тренировок следует выполнить простейшие упражнения, направленные на растяжку мышц и сухожилий. В первые дни занятий не стоит выполнять больше 3-7 упражнений и каждое из них повторять 1-3 раза. Необходимо уделять упражнениям минимум 2-4 дня в неделю. При хорошем самочувствии постепенно можно увеличивать количество упражнений и повторений.

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Для более эффективной концентрации лучше выполнять упражнения наедине с собой. Рекомендуется заниматься в длинной юбке или широких свободных брюках без лифчика. Во время выполнения упражнений важно сосредоточиться на своих ощущениях и следить за ровным дыханием. Движения рук, скручивания и изгибы должны быть мягкими и плавными.

В конце каждого упражнения необходимо вернуться в исходное положение. Перед выполнением упражнений следует начинать с верхнего мира, затем переходить к среднему и нижнему. Выбор упражнений на каждый день остается за вами, однако главное упражнение всегда следует выполнять в самом конце. После выполнения комплекса упражнений обязательно необходимо расслабиться.

Примерный комплекс упражнений

Для первого упражнения нужно стать прямо и расставить ноги на ширине плеч. Согнуть немного колени и поставить стопы параллельно друг другу. Руки нужно согнуть в локтях и заложить за спину, не разжимая кисти. Важно следить за плечевым суставом, он должен быть расслаблен. Дышать при этом важно мягко и плавно. Затем нужно переместить руки вперед, чтобы кисти были под грудью. Кисти подымают вверх, чтобы получился своеобразный “бутон”, а затем делается глубокий вдох и только после этого можно вернуться в исходное положение.

Для второго упражнения нужно остаться в исходном положении и сделать подъем одной ноги с отведением колена. На вдохе нужно повернуть туловище в сторону поднятой ноги, а затем вернуться в исходное положение.

Славянская гимнастика – это отличный способ подготовиться к родам, установить контакт со своим телом и ребенком, а также улучшить физическую и эмоциональную форму. Однако, прежде чем начать заниматься, рекомендуется проконсультироваться с врачом и обратиться к опытному инструктору.