Как правильно использовать дермароллер для роста волос? Простой инструмент с фантастическим эффектом

Многие любят длинные волосы. Однако стрессы, окружающая среда и другие внутренние и внешние факторы сказываются на их состоянии не самым лучшим образом. И первым последствием становится выпадение волос. Как решить эту проблему без дорогостоящих процедур? Ответ заключается в использовании дермароллера для роста волос, поскольку это революционная технология, которая существует уже довольно давно.

Что такое дермароллер

Прежде чем говорить о том, почему стоит сделать выбор в пользу дермароллера для роста волос, давайте поговорим о том, что он собой представляет. Это инструмент для лечения и восстановления волос, что-то вроде небольшого валика, покрытого маленькими иголками диаметром от 0,25 мм до 1,5 мм. Эти иглы создают микроуколы на коже головы. Какова цель? Вместе с игольчатыми валиками всегда используются полезные масла и специальные сыворотки. Эти микропроколы помогают полезным веществам лучше проникать внутрь. Уколы стимулируют кожу головы, это также способствует росту волос и предотвращает их выпадение.

О чем подумать перед покупкой

Покупая дермароллер, имейте в виду тот факт, что он может вызвать незначительную, временную реакцию, то есть раздражает кожу в течение короткого времени, но приносит пользу в долгосрочной перспективе. Однако, если у вас чувствительная кожа головы, полезно проконсультироваться с дерматологом, прежде чем приступать к использованию дермароллера для роста волос.

Как использовать дермароллер для роста волос

Использование игольчатого валика для роста волос настолько простое, что его освоит любой обыватель. Главное – его хорошо почистить и заменить, как только начнут появляться признаки износа.

Шаг 1. Правильная дезинфекция. Первое, что нужно сделать после использования дермароллера, – это продезинфицировать его любым обеззараживающим раствором с содержанием спирта более 70 %. На коже головы немало отмерших клеток, которые остаются на иголочках дермароллера. Мало того, на нем также есть остатки масла, которое вы использовали. Шаг 2. Нанесение масел. И самый важный здесь вопрос: как наносить масла при использовании дермароллера? Ну, для начала, вы ни в коем случае не должны наносить их непосредственно на прибор. Используйте ватные шарики, чтобы распределить масло для волос на кожу, предварительно разделив их на пряди, а затем слегка помассировав. Затем используйте дермароллер. Шаг 3. Не забывайте о необходимости замены. Обычно срок годности дермароллера составляет два месяца. По истечении этого времени вы должны заменить прибор. Нет ничего хуже, чем использовать его после истечения этого срока. Это опасно, так как может нанести вред корням и стержням ваших волос. Обязательно запомните или запишите срок годности своего маленького помощника. Кроме того, если ваш дермароллер каким-либо образом поврежден или поломан, выбросьте его, а не продолжайте использовать в таком состоянии. Обратите внимание на погнутые или сломанные иглы. Это может произойти из-за неосторожного обращения, и в этом случае его также придется заменить.

Какие масла лучше всего использовать

Сам по себе игольчатый роллер – это лишь прибор, который позволяет специальным составам проникнуть глубже в кожу головы и подействовать лучше, чем если вы бы просто нанесли их на кожу. То есть основная роль в восстановлении волос и решении проблем заключается в выборе правильных составов. Важно знать, что лучше всего подойдет для ваших волос не только с точки зрения питания, но и с точки зрения того, что не вызовет реакций, если у вас чувствительная кожа головы. Позвольте нам рассказать вам, какие масла лучше всего использовать, если вы действительно хотите, чтобы ваш дермароллер для роста волос работал эффективно.

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Масло лаванды

Отличное противогрибковое и антибактериальное масло. Естественно, оно хорошо подходит практически для любого типа волос и кожи головы. Известно также, что лаванда предотвращает зуд, а также хорошо помогает против различных грибковых инфекций, которые поражают кожу головы и, как следствие, влияют на рост волос и их общее здоровье. Использование его с дермароллером для роста волос дает удивительный эффект, так как оно не только заставляет ваши волосы быстро расти, но и делает их более здоровыми.

Масло розмарина

Еще одним эфирным маслом, которое отлично подходит для использования с игольчатым валиком, является масло розмарина. Это чрезвычайно легкое масло для волос, которое не оставляет после себя никаких жирных следов. Оно регулирует выработку кожного сала в коже головы. Это гарантирует, что волосы не будут отягощены слишком большим количеством масла. Розмарин богат антиоксидантами, которые предотвращают преждевременное поседение, а также улучшают кровообращение в волосах, что ускоряет их рост. Он также помогает лечить фурункулы на коже головы, которые также являются одной из частых проблем. Розмарин обладает успокаивающими и противогрибковыми свойствами, а значит, хорошо помогает при зуде.

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Масло мяты перечной

Удивительные свойства масла перечной мяты помогают при зуде и потливости кожи головы. Оно обладает антибактериальными свойствами, которые помогают тщательно очистить кожу головы и избавиться от избыточного кожного сала. Экстракт мяты также помогает открыть закупоренные поры, позволяя коже дышать. Использование его с дермароллером для роста волос помогает маслу лучше проникать в кожу головы, особенно если вы используете масла-носители, такие как кокосовое масло.

Это одно из самых популярных масел, используемых для роста и питания волос. Использование его с дермароллером только повышает его эффективность. Кокосовое масло является богатым источником антиоксидантов, жиров и витаминов, а также помогает уменьшить пушистость. Оно также хорошо помогает избавиться от перхоти и секущихся кончиков. В общем, кокосовое масло с мятой – это полноценный комплекс, если вы хотите избавиться от всех своих проблем с волосами. Использование его с дермароллером – эффективный способ обеспечить лучший и здоровый рост ваших волос.

Есть ли какие-либо побочные эффекты от использования дермароллеров для роста волос

Существуют определенные побочные эффекты, которые возникают при использовании дермароллера. Обычно они проходят примерно через пять дней. Симптомы варьируются от покраснения, отека, легкой боли и кровоподтеков. Если эти симптомы ухудшаются или длятся более пяти дней, обратитесь к врачу.

Можно ли выходить на солнце после использования дермароллера

Следует избегать интенсивных солнечных лучей после процедуры. Предпочтительно надеть шляпу, если вам вообще придется выходить на улицу.

Как часто следует использовать дермароллер для волос

Лучшим вариантом было бы использовать дермароллер один раз в три недели. Это потому, что ваша кожа головы нежная, а использование дермароллера влечет за собой микроповреждения, которые стимулируют ее обновление. Вы легко переусердствуете, и результаты могут оказаться нежелательными.

Заключение

Как базовых, так и эфирных масел огромное количество. Именно поэтому каждый из вас может подобрать варианты как для основного ухода, так и для более серьезных процедур, для которых и нужен дермароллер. Его стоимость не слишком высока, а использовать можно на протяжении двух месяцев. Неплохим вариантом будет сначала сходить на консультацию к косметологу, а потом уже спокойно использовать его дома.