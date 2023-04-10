Житель Саратова забил отца молотком

Ночь с 8 на 9 декабря 2022 года 30-летний житель Саратова распивал спиртные напитки со своим 52-летним отцом. Во время застолья у мужчин возник конфликт, в ходе которого сын нанес родителю множественные удары молотком.

Как сообщает VSE42.RU, от полученных травм мужчина скончался на месте. 30-летнему жителю Саратова дали восемь лет колонии строгого режима.