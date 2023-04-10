 

Радостная Рудковская показала круглый живот своему сыну: Сестренка скоро будет

10.04.2023, 18:11, Разное
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В 2009 году
продюсер Яна Рудковская вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. По началу их
роман называли пиаром — вместе они работали над номером Димы Билана. Однако,
спустя 14 лет брака пара продолжает держаться друг за друга.

В союзе на свет
появились двое сыновей. Старшему Саше, более известному как Гном Гномыч, уже 10
лет, а младшему Арсению почти три года. Пара не скрывает, что младший наследник
появился на свет благодаря суррогатной маме. Более того, пара планирует
повторить счастливый опыт.

Журналистам
удалось поймать момент, когда радостная Яна Рудковская показала круглый живот,
в том числе и своему сыну. Они с Евгением планируют родить дочь. Правда,
животик звезды в этом не участвует, а на свет малышка может появится, как и Арсений,
через ЭКО.

Услышав новости о
сестренке, юный Гном Гномыч вышел из себя. Старшему сыну не понравились такие
новости. А Яне Рудковской не понравилась реакция сына.

“Сестренка
скоро будет, обещаю!” — мягко, но решительно заявила она Гномычу.

В конце прошлого
года Рудковская поделилась неудачным опытом ЭКО. Пара уже ждала ребенка, однако
беременность прервалась. Хорошо, что для новой попытки у пары нет никаких
ограничений.


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