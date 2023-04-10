«Груша» – избегаем фасонов с высокой талией: выбираем джинсовые шорты для любого типа фигуры

Не за горами лето и теплые солнечные деньки, а это означает, что станут актуальными образы с шортами. С данным предметом гардероба можно создавать множество стильных луков. Самое главное — это не ошибиться с фасоном. Разбираемся, как выбрать шорты в зависимости от типа фигуры.

Груша

Если у вас такой тип фигуры, значит, ваша особенность – это полные соблазнительные бедра. Если есть желание еще больше подчеркнуть округлости, тогда можете носить шорты с завышенной талией. Если же вам хочется скрыть бедра и уравновесить силуэт, тогда избегайте подобного фасона. Идеальное решение — это шорты-бойфренды. Они сидят ровно на талии, немного расширяются книзу, не слишком облегают ноги.

Худощаво телосложение

Если вы миниатюрная и имеете худощавое телосложение, тогда вам точно нужно отказаться от ультракоротких моделей с низкой посадкой. Они визуально сделают ноги короче и подчеркнут худобу. Также не стоит отдавать предпочтение слишком мешковатым шортам: вы в них «утонете» и тоже еще больше акцентируете внимание на худобе. Хороший выбор — это шорты с высокой посадкой, идеально сидящие по фигуре.

Прямоугольник

При данном телосложении наблюдается отсутствие соблазнительных изгибов и талии. Обычно девушки с прямоугольным типом фигуры достаточно высокие и стройные. В данном случае имеет смысл создать соблазнительные изгибы и визуально немного «приземлиться». Сделать то можно с помощью бермуд. Они доходят до середины бедра или чуть выше колена. Не являются мешковатыми, но в то же время не слишком облегают фигуру. Такие шорты обычно имеют среднюю посадку. Идеальное решение для высоких стройных девушек с типом фигуры прямоугольник.

Яблоко

При таком типе фигуре нет ярко выраженной талии, зато присутствует обычно пышный бюст и стройные ноги. С помощью удачно подобранных шорт не составит труда подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки фигуры. Как то можно сделать? Создать образ с шортами с высокой посадкой. Используйте поясной ремень, чтобы обозначить талию, а заодно создать соблазнительные изгибы.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

При желании можете носить как укороченные, так и чуть удлиненные шорты. Шорты-бойфренды вам подойдут. Впрочем, как и бермуды.

Песочные часы

Такая фигура считается идеальной, поэтому ее обладательниц можно назвать настоящими везунчиками. Природа сама позаботилась о создании красивых пропорций: есть и талия, и грудь, и бедра.

В данном случае подходят любые виды шорт в зависимости от того, какая преследуется цель. Если есть желание акцентировать внимание на бедрах, то можно брать изделия с низкой посадкой, экстремально короткие. Если же хочется отвлечь внимание от нижней части тела, тогда имеет смысл рассмотреть шорты мом. Аналогичное название есть у модели джинсов. Такие штаны имеют высокую посадку и немного расклешены внизу.

С чем носить шорты

В моде этим летом будут простые джинсовые шорты в стиле минимализм без всевозможных элементов декора в виде блесток, пайеток и т. д. Изделия могут быть из денима разных цветов, включая черный, серый, белый и т.д.

Сочетать шорты можно с майками и футболками для создания образа в повседневном или уличном стиле. В жаркую погоду есть смысл рассмотреть вариант топа без бретелей.

Если нужно привнести в образ нотку формальности, тогда поверх майки или топа можно надеть классическую рубашку на пуговицах с отложным воротником.

Если говорить об обуви, то шорты сочетаются с кроссовками, кедами, вьетнамками, шлепанцами, если нужен лук в повседневном стиле. При создании вечернего или нарядного образа можно использовать элегантные босоножки на каблуках. Оригинальное решение на весну – образ, в котором синие или голубые шорты дополняются коричневыми ботинками- казаками.