Прически длиной строго до плеч для женщин за 50: тренды весны-лета – 2023 с эффектом лифтинга

Прически для женщин старше 50 лет обязательно должны обладать омолаживающим эффектом, чтобы каждая леди чувствовала себя красивой, а ее самооценка была на высоте. Короткие и средние стрижки определенно предпочтительнее длинных волос, так как в данном случае легче сделать укладку. Иногда даже бывает достаточно просто помыть волосы, чтобы выглядеть непревзойденно. Получается красота!

Особенно модной является длина до плеч, которая позволяет выбрать прическу из множества вариаций.

Легкая небрежность

Такая стрижка отличается плавными переходами и прядями разной длины, а укладку можно сделать таким образом, чтобы локоны были немного взъерошенными. Это настоящее спасение для тех женщин, у которых тонкие волосы. Такая стрижка способна выгодно подчеркнуть текстуру и добавить объема. На всех женщинах такая стрижка будет смотреться по-разному.

Прямой боб и челка

Желание выглядеть красиво заложено в природе женщин. А красота, несомненно, связана с молодостью. Именно поэтому, когда женщины становятся старше, они начинают искать самые разные способы выглядеть на несколько лет моложе. К счастью, существуют такие стрижки, которые обладают омолаживающим эффектом. Например, боб с ровным срезом и челка, которая лишь немного перекрывает брови.

Текстурированная стрижка с окрашиванием “соль с перцем”

Выбрав такую стрижку и дополнив ее модным окрашиванием, вы будете выглядеть элегантно и соответствовать самым последним тенденциям. Хорошей новостью является то, что седых волос уже давно никто не стыдится. Наоборот, все женщины всех возрастов рано или поздно решаются попробовать окрашивание соль с перцем.

Стрижка с боковым пробором

Сегодня стрижка боб с боковым пробором более предпочтительна, чем когда-либо. Все дело в прическе, которая омолаживает, освежает и делает стиль современным.

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Боб с пробором набок подходит для всех типов волос и способен подчеркнуть ваши черты лица.

Прическа с густой челкой

Такая стрижка отлично подходит женщинам за 50. Кроме того, она позволяет сделать лицо более овальным. Укладку можно осуществлять с помощью утюжка или плойки, создавая объемные локоны.

Текстурированный боб и новомодное окрашивание

Не все женщины после 50 стремятся выглядеть максимально сдержанно. Есть те представительницы прекрасного пола, которые не боятся экспериментов и ярких красок. Как раз для них создан такой боб, который имеет множество слоев, что позволяет делать объемную укладку.

Превосходно такая стрижка будет смотреться с окрашиванием в фиолетовый цвет. Пастельные оттенки сегодня не только модные, но еще и омолаживающие. Вы можете выбрать свой оттенок лавандового, который подойдет к цвету вашего лица.

“Кефаль” с челкой-занавеской

Челка-занавеска популярна в любом исполнении, а также в сочетании с самыми разными стрижками. Одним из таких вариантов является модная “кефаль”, которая характеризуется более короткими волосами на макушке и длинными локонами на затылке. С помощью такой стрижки можно придать себе ретро-шарм. Укладку можно осуществлять с помощью фена, создавая легкую взъерошенность.