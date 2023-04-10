 

В ДТП с грузовиком и фурой в Подмосковье погиб водитель

10.04.2023, 16:50, Новости дня
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В Подмосковном Солнечногорске произошла авария с участием грузовика и фуры с полуприцепом. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

ДТП случилось утром в понедельник на 63-м километре автодороги М-10. По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai допустил столкновение с автомобилем Scania, который ехал впереди. В итоге грузовик загорелся, водитель погиб, сообщают “Вести Подмосковья”.


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