Андреева называет 4 естественных способа борьбы с весенней аллергией

Каждый пятый американец может заболеть сенной лихорадкой. Зимние месяцы могут принести с собой различные инфекции, такие как грипп, простуда и ковид. С наступлением весны нас могут коснуться и другие заболевания.

Сенная лихорадка – это аллергическая реакция, которая возникает при вдыхании пыльцы. Это мелкое порошкообразное вещество, которое образуется из семян растений и попадает в горло, рот, нос, глаза и глотку. Симптомы сенной лихорадки включают частые головные боли, повышенную утомляемость, заложенность носа и чихание. Сенная лихорадка – это заболевание, которое может осложнить жизнь в пик сезона. Лечения сенной лихорадки не существует. Однако следующие советы помогут вам справиться с симптомами и не дать им стать проблемой в вашей повседневной жизни”, – пояснила МедикФоруму Ирина Андреева, терапевт.

Мед местного производства – отличное средство для тех, кто страдает от сенной лихорадки.Пероральный прием аллергенов пыльцы может помочь уменьшить проявления аллергии.

Нанесение вазелина на внешнюю сторону ноздрей в качестве временного средства от пыльцы является эффективным способом уменьшить симптомы сенной лихорадки.

Ромашковый чай лучше всего пить перед сном. Однако его также можно использовать в качестве успокаивающего напитка при симптомах сенной лихорадки.

Солевой раствор в физрастворе – это, по сути, вода. Промывание ноздрей этой жидкостью очистит их от слизи и облегчит дыхание. На рынке доступны различные средства для промывания носа.