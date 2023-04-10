Заместитель председателя Центрального банка Заботкин пояснил, что снижение экспортной выручки привело к ослаблению рубля

Нынешняя слабость российского рубля может быть связана с прохождением самого низкого уровня экспортной выручки из-за потолка цен на нефтепродукты. Такое заявление сделал заместитель председателя Банка РФ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета регулятора за 2022 год.

Экспортная выручка снизилась из-за того, что экспортная выручка следует за объемом продаж, а цены продаж имеют отставание. Сейчас мы отгружаем товары, а экспортная выручка приходит через месяц, два или три месяца. Это связано с тем, как работает технология платежей”, – заявил г-н Заботкин, которого цитирует РИА Новости.

Алексей Заботкин считает, что поток зарубежных поступлений является отражением цен и объемов экспорта нефти и газа с декабря по январь. По мнению г-на Заботкина, российская экономика начнет восстанавливаться, как только пройдет низшую точку, связанную с ограничением цен на нефтепродукты.

Как известно, импорт постоянно растет, несмотря на то, что он сокращался по многим причинам, например, из-за необходимости ремонта производственных цепочек и других факторов. “Мы находимся на самой низкой точке поступлений экспортной выручки с момента проседания в начале этого года. Именно поэтому обменный курс снижается. Динамика станет более подвижной”, – сказал г-н Заботкин.

7 апреля курс доллара вырос до 83 руб/$, а евро – до 91 руб/евро, впервые с 20,22 апреля. Однако позже курс вновь установился на уровне 81 руб/$ и 89 руб/евро. Министр финансов Антон Силуанов пояснил, что эти колебания вызваны движениями рынка и зависят от балансов импорта/экспорта.Более подробная информация содержится в статье “Коммерсантъ FM” “Рубль становится спокойнее”.