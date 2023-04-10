Голод кишечных бактерий может быть причиной проблем с пищеварением: употребление овощей и ферментированных продуктов и другие способы этого избежать

Согласно недавнему исследованию, наши кишечные бактерии вырабатывают токсины, когда они слишком голодны. Именно это, в свою очередь, влечет за собой различные проблемы с ЖКТ. Например, тошноту. Но с этим можно и нужно бороться.

Голод вреден не только для нас

Чувство голода может заставить нас действовать иррационально. Мы все хотя бы раз в жизни испытывали это чувство. Даже небольшие неудобства могут вызвать нервный срыв, когда нам отчаянно хочется перекусить.

И наши кишечные бактерии действуют по тому же принципу. По крайней мере, таков вывод нового исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, которое показало, что некоторые бактерии ведут себя хаотично, когда им не хватает жизненно важных питательных веществ.

Голодные бактерии

По словам специалистов, когда наши бактериальные клетки голодны, они начинают выделять вредные токсины в организм, из-за чего мы плохо себя чувствуем. В течение нескольких лет они изучали функции различных клеток микробиома кишечника, чтобы понять, почему одни клеточные структуры никоим образом на нас не влияют, а другие заставляют нас чувствовать себя плохо.

Особое внимание в данном исследовании отводилось одному конкретному типу кишечных бактерий. Речь идет о Clostridium perfringens. Ученые обнаружили, что при недостатке питательных веществ клетки этих бактерий вырабатывают вызывающие тошноту токсины. Когда они полноценно питаются, то не продуцируют вредные токсины.

Ученые пришли к выводу, если мы будем специально “кормить” Clostridium perfringens, возможно, сможем заставить клетки, производящие токсины, вести себя немного лучше. Чтобы проверить данную теорию, бактерии подверглись воздействию веществом под названием ацетат. Вскоре ученые обнаружили, что как уровень токсина, так и количество токсин-продуцирующих клеток уменьшились.

Однако данное исследование позволило несколько иначе взглянуть и на другие вопросы. Теперь специалисты уверены, что на его основе легко предполагать возможные последствия для борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам.

Чем “кормить” бактерий в кишечнике

Недоедание, большие промежутки между основными приемами пищи или употребление продуктов с дефицитом питательных веществ плохо влияют на здоровье нашего кишечника.

Мы знаем, что то, чем мы кормим наш кишечник, действительно имеет значение. Все чаще эксперты говорят сегодня, что мы должны стремиться съедать как минимум 30 овощей/фруктов в неделю, чтобы дать организму набор витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых им для активной жизнедеятельности.

С другой стороны, недостаток пре- и пробиотических продуктов может отрицательно сказаться на том, насколько хорошо станет функционировать наш микробиом. Что делать в таком случае? Нужно просто регулярно питаться и сосредоточиться на разнообразии овощей и ферментированных продуктов в ежедневном меню. Уже неоднократно было доказано, что все это действительно помогает улучшить разнообразие кишечника в большей степени, чем пресловутая клетчатка. Поэтому ешьте часто, разнообразно и избегайте по возможности нездоровой еды в рационе.