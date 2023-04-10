 

Голод кишечных бактерий может быть причиной проблем с пищеварением: употребление овощей и ферментированных продуктов и другие способы этого избежать

10.04.2023, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно недавнему исследованию, наши кишечные бактерии вырабатывают токсины, когда они слишком голодны. Именно это, в свою очередь, влечет за собой различные проблемы с ЖКТ. Например, тошноту. Но с этим можно и нужно бороться.

Голод вреден не только для нас

Чувство голода может заставить нас действовать иррационально. Мы все хотя бы раз в жизни испытывали это чувство. Даже небольшие неудобства могут вызвать нервный срыв, когда нам отчаянно хочется перекусить.

И наши кишечные бактерии действуют по тому же принципу. По крайней мере, таков вывод нового исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, которое показало, что некоторые бактерии ведут себя хаотично, когда им не хватает жизненно важных питательных веществ.

Голодные бактерии

По словам специалистов, когда наши бактериальные клетки голодны, они начинают выделять вредные токсины в организм, из-за чего мы плохо себя чувствуем. В течение нескольких лет они изучали функции различных клеток микробиома кишечника, чтобы понять, почему одни клеточные структуры никоим образом на нас не влияют, а другие заставляют нас чувствовать себя плохо.

Особое внимание в данном исследовании отводилось одному конкретному типу кишечных бактерий. Речь идет о Clostridium perfringens. Ученые обнаружили, что при недостатке питательных веществ клетки этих бактерий вырабатывают вызывающие тошноту токсины. Когда они полноценно питаются, то не продуцируют вредные токсины.

Ученые пришли к выводу, если мы будем специально “кормить” Clostridium perfringens, возможно, сможем заставить клетки, производящие токсины, вести себя немного лучше. Чтобы проверить данную теорию, бактерии подверглись воздействию веществом под названием ацетат. Вскоре ученые обнаружили, что как уровень токсина, так и количество токсин-продуцирующих клеток уменьшились.

Однако данное исследование позволило несколько иначе взглянуть и на другие вопросы. Теперь специалисты уверены, что на его основе легко предполагать возможные последствия для борьбы с устойчивостью бактерий к антибиотикам.

Чем “кормить” бактерий в кишечнике

Недоедание, большие промежутки между основными приемами пищи или употребление продуктов с дефицитом питательных веществ плохо влияют на здоровье нашего кишечника.

Мы знаем, что то, чем мы кормим наш кишечник, действительно имеет значение. Все чаще эксперты говорят сегодня, что мы должны стремиться съедать как минимум 30 овощей/фруктов в неделю, чтобы дать организму набор витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых им для активной жизнедеятельности.

С другой стороны, недостаток пре- и пробиотических продуктов может отрицательно сказаться на том, насколько хорошо станет функционировать наш микробиом. Что делать в таком случае? Нужно просто регулярно питаться и сосредоточиться на разнообразии овощей и ферментированных продуктов в ежедневном меню. Уже неоднократно было доказано, что все это действительно помогает улучшить разнообразие кишечника в большей степени, чем пресловутая клетчатка. Поэтому ешьте часто, разнообразно и избегайте по возможности нездоровой еды в рационе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.22 / В Европе уже завидуют — закупки вооружений в США и Южной Корее расширили возможности польской армии

19.09.22 / В Москве запустили горячую линию по вопросам отопления

26.11.20 / Обнаружен необычный артефакт внутри египетской мумии

03.05.22 / Мнение: Якутский уголь, рекорд грузоперевозок РЖД и запуск новой «Ангары»

20.07.21 / Москвичи требуют вернуть QR-коды в ресторанах

07.12.22 / Высокий риск смерти: Гоген Солнцев госпитализирован с тяжелой травмой головы

20.10.22 / Розмарин всегда поможет: как улучшить шампунь, чтобы предотвратить ломкость и выпадение волос

25.10.22 / Вопрос, неправильный ответ на который испортит любой образ: правила и главные ошибки при выборе длины верхней одежды

08.01.23 / 5 причин посмотреть подростковую драму “Саша”

21.10.20 / Лили Джеймс отменила все запланированные интервью и съемки после скандальных фотографий с Домиником Уэстом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика