“Одежда, которая оказывается чаще всего в корзине для грязного белья, и есть ваша база”: как выглядеть дорого при любом бюджете

Каждая женщина хотела бы выглядеть стильной и привлекательной. Однако покупка брендовой одежды или люксовой косметики не всегда по карману. Как же женщине и девушке выглядеть ухоженно и дорого, имея при этом минимально возможный бюджет?

Как развить чувство стиля

Чтобы выглядеть хорошо, благородно и ухоженно даже при минимальных затратах, нужно в первую очередь иметь хороший вкус. Кто-то имеет такое чувство стиля от рождения, а кто-то успешно его развивает. Сегодня в век глянца и интернета можно существенно улучшить свое эстетическое восприятие, что поможет выглядеть дорого, хорошо и ухоженно.

Чтобы добиться хорошего вкуса, необходимо ухаживать за собой, просматривать журналы мод, читать полезные статьи, смотреть обучающие ролики на YouTube. Даже можно воспользоваться рекомендациями и советами лучших бьюти-блогеров, которые ведут аккаунты в соцсетях. Вовсе не обязательно точно копировать чужой стиль, у каждого человека должно быть свое собственное чувство прекрасного. Именно в такой индивидуальности и кроется успех, а следовательно, благодаря ей женщина будет выглядеть ухоженной и привлекательной.

Базовый гардероб

У каждой девушки и женщины в гардеробе должна быть так называемая база универсальных вещей. Такая одежда будет подходить для различных случаев жизни. Она должна быть выполнена из качественного материала, на ее покупке не следует экономить. Все остальные аксессуары — это лишь дополнение к базовому гардеробу. Они могут стоить копейки, поэтому их приобретение не является существенным ударом для семейного бюджета.

К такой базе относятся следующие предметы одежды:

осеннее пальто; хорошая кожаная куртка; кардиган крупной вязки; юбка-карандаш; черное платье-футляр; темно-синие или черные брюки; брюки по талии; джемпер или свитер; рубашка или белая блузка; различные футболки.

Вовсе не обязательно, чтобы такая базовая одежда была строго брендовой. Можно подобрать даже продукцию масс-маркета, но она должна быть выполнена качественно и из натуральных материалов. При этом следует обратить внимание на то, чтобы базовая одежда не имела излишних декоративных элементов, а была максимально простой и удобной для ношения в любое время года. Так называемую базу определить проще всего. Та одежда, которую вы стираете чаще всего, и есть базовый гардероб.

Выбор одежды в зависимости от фигуры

Каждая женщина индивидуальна, в том числе это касается ее фигуры. Хорошо, когда она соответствует эталонным стандартам, но такое встречается не так уж часто. Правильно подобрав одежду, можно подчеркнуть имеющиеся достоинства фигуры и скрыть некоторые ее недостатки.

Существует несколько типов фигуры:

перевернутый треугольник; треугольник; овал; песочные часы; прямоугольник.

Считается, что идеальным типом является фигура «песочные часы». Такие девушки роскошно смотрятся в любой одежде. При этом обладательницам других типов фигуры нужно все же гармонизировать свой образ.

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Например, девушкам с типом фигуры «груша» нужно добавить объема в плечах, одновременно заузив бедра, сделав акцент на талии. Обладательницам фигуры «перевернутый треугольник» нужно визуально сузить талию и линию плеч, добавив в нижней части объема. Типу фигуры «прямоугольник» подходят костюмы с акцентом на талии и свободного кроя. Женщинам «яблочного» типа следует подбирать легкие платья, высокие каблуки и зауженные брюки.

Где делать покупки

Типичным заблуждением многих женщин и девушек является их стремление делать покупки исключительно дорогой брендовой одежды в фирменных бутиках. За одно платье или костюм в подобном случае можно отдать 50 000 рублей и более. Естественно, что такие покупки просто разорительны, и в итоге возникает ситуация, когда в базовый гардероб приобретается лишь одна качественная вещь. Женщине в этом случае часто бывает просто нечего надеть, что приводит к проблемам с самооценкой и даже депрессии.

Помните о том, что даже голливудские звезды часто покупают одежду в магазинах масс-маркета. Тут можно найти вещи хорошего качества, которые при этом предлагаются по доступным ценам. Поэтому смело отправляйтесь в ближайший торговый центр или же покупайте одежду в специализированных интернет-магазинах.

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Это позволит существенно сэкономить, при этом можно быть полностью уверенным в качестве сделанных покупок. И каких-либо проблем с тем, чтобы иметь гардероб базовых вещей хорошего качества, гарантированно не появится.

Откажитесь от броской фурнитуры

Часто девушки и женщины ошибочно полагают, что с помощью броской фурнитуры они смогут выглядеть дорого и стильно. Однако часто такие аксессуары лишь утяжеляют образ, не позволяя добиться строго выдержанного единого стиля. Поэтому по возможности откажитесь от такой броской фурнитуры.

Всевозможные пряжки, заклепки, декоративные молнии, часы и недорогие браслеты все же не следует приобретать в масс-маркете или на рынках. Если вы покупаете какую-либо сумочку, то рекомендуется отдавать предпочтение моделям в классическом спокойном стиле.

Одежда должна быть комфортной

Часто можно услышать, что красота требует жертв. Однако помните, что подобное утверждение сегодня уже неактуально. Качественная одежда должна быть в первую очередь комфортной. Платье или костюм не должны жать или натирать, они не сковывают движения и позволяют телу дышать.

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Если же в наряде вам некомфортно, то это неизбежно будет отражаться на выражении вашего лица. Выглядеть привлекательно и стильно в подобном случае будет попросту невозможно.

Ограничьте используемую цветовую палитру одежды

Простейший способ выглядеть стильно и неотразимо — это гармонично подобрать цвета одежды. Помните о том, что множество оттенков неизменно утяжеляют образ и его восприятие. Чем больше цветов в одежде, тем чаще приходится дополнять гардероб новыми вещами. Все это лишние расходы, да и, говоря, по правде, просто выброшенные на ветер деньги.

Нужно будет выбрать три-четыре основных цвета и три дополнительных оттенка. Стремитесь покупать одежду в полном соответствии с предварительно определенной палитрой цветов. Это позволит составить правильный гардероб, в котором каждая вещь будет сочетаться друг с другом. Конечно, многоцветные образы смотрятся интересно, но ничего не сможет сравнить с монохромной одеждой.

Не нужно бездумно следовать за модными трендами

Помните о том, что мода меняется едва ли не каждый год. Тренды и популярные тенденции быстро появляются, но столь же скоро уходят. Те вещи, которые были писком моды и считались стильными буквально полгода назад, сегодня могут быть уже устаревшими.

Если пытаться следовать за такими модными тенденциями, то нужно быть готовым к огромным расходам на покупку одежды. Куда проще подобрать для себя простые наряды в гардеробе, дополняя их различными стильными аксессуарами. Будьте уверены, что такие вещи, как пальто, костюм двойка или длинная юбка, всегда будут в моде. Это позволяет существенно сократить свои затраты на покупку одежды, при этом женщина может неизменно выглядеть стильно.

Полностью откажитесь от реплик и фейков

Нет ничего хуже, чем покупать одежду и сумки, которые являются репликой известных люксовых брендов. Такие вещи будут смотреться куда хуже, чем оригинал. Это изначально провальная идея, которая никогда не позволит выглядеть интересно и стильно. Поэтому скажите «нет» различным репликам и фейкам. Если вы не можете себе позволить покупать брендовую одежду, то не нужно приобретать ее подделки и имитации.