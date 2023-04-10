 

Умерла звезда группы ABBA

10.04.2023, 15:30, Новости дня
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Легендарная шведская поп-группа ABBA является одним из самых успешных музыкальных коллективов за всю историю. Ее творчеством до сих пор восхищаются миллионы фанатов по всему миру. Однако сегодня они скорбят из-за ухода любимой звезды.

Как сообщает телеканал “Царьград”, ушел из жизни гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Ему было 70 лет. По данным RT, шведского музыканта не стало в минувшую пятницу, 7 апреля. Причиной смерти является рак.

Знаменитый гитарист присоединился к музыкальному коллективу в 1974 году. Лассе Велландер принял участие в записи всех восьми альбомов группы ABBA и гастролировал с ней по миру, уточняет Пятый канал.

Телеканал “360” со ссылкой на родственников музыканта отмечает, что об онкологии артиста стало известно недавно и рак быстро одержал над ним верх. Гитарист группы ABBA скончался, находясь в окружении близких.


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